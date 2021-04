Charlie Fellowes pense que les changements apportés aux critères de qualification pour la Melbourne Cup rendront « presque impossible » pour les chevaux formés en Europe de participer à la plus grande course d’Australie.

Une série de nouvelles mesures doivent être introduites pour lutter contre ce que les responsables ont estimé être un taux inacceptable de blessures et de décès – principalement pour les candidats étrangers.

Le nombre de chevaux internationaux autorisés au Werribee International Quarantine Center sera limité à 24 – contre 42 en 2018 – et ces chevaux n’auront droit qu’à une course en Australie avant leur défi de la Coupe.

Ils devront également subir une série de tests avant de voyager, aux frais de leurs propriétaires, passer des tests une fois arrivés en Australie et se conformer aux contrôles avant la course en quarantaine.

Tout cheval ayant déjà subi une fracture se verra refuser cette opportunité, de même que ceux qui ont subi une chirurgie orthopédique.

Fellowes a connu un grand succès avec Prince Of Arran en Australie, qui a été placé dans la course à trois reprises en plus de remporter les Lexus Stakes et la Geelong Cup.

Il a déclaré: « Je comprends parfaitement que des changements devaient être apportés. Je comprends que cette merveilleuse race est sous la pression des groupes de protection des animaux, ce que j’ai vu de première main lors de mes voyages.

« Oui c’est une minorité, mais on les voit quand on fait le défilé et il fallait faire quelque chose. Pour ça, je suis très désolé pour le RV (Racing Victoria) et les organisateurs parce qu’ils ont été mis entre un rocher et un endroit difficile.

« Cependant, j’estime qu’ils ont été brutalement malchanceux et je crains que les mesures décrites dans le rapport que les chevaux entraînés en Europe vont devoir franchir soient fondamentalement impossibles. »

« Il y a quelques parties dans le rapport qui n’ont en fait aucun sens, et je suis incroyablement triste qu’il soit maintenant quasiment impossible d’emmener un cheval là-bas – et j’ai adoré chaque minute de mes voyages en Australie. »

Fellowes craint que cela puisse avoir un impact majeur sur le nombre de chevaux quittant le Royaume-Uni pour courir de manière permanente en Australie également.

Il a ajouté: « Je pense que c’est potentiellement désastreux pour les entraîneurs européens, car tout cheval jugé assez bon pour courir dans la Melbourne Cup sera désormais déplacé de manière réaliste en Australie pour courir – où ils n’auront pas à passer par les mêmes contrôles vétérinaires qu’ils sera si le même cheval est avec un entraîneur européen.

« Donc, cela nous fera perdre plus de chevaux. Les commentaires de John Gosden récemment sur la transformation de la Grande-Bretagne en pépinière pour d’autres juridictions de course sonne encore plus vrai ce matin – et je pense que c’est un jour très triste.

« C’est vraiment la course la plus merveilleuse et c’est incroyablement triste ce qui s’est passé. Je crois qu’il y a d’autres changements qui auraient pu être apportés qui ne l’ont pas fait, qui n’auraient pas empêché les Européens d’y aller et auraient aidé à prévenir d’autres blessures. événement.

« Regardez Royal Ascot cette année sans les sprinters australiens. Quand ils viennent, ils ajoutent tellement à la rencontre – et quand ils ne le font pas, c’est au détriment de Royal Ascot. C’est pourquoi Ascot a une équipe qui fait le tour du monde. essayer de les amener à venir courir en Angleterre, ce qui est bienvenu.

« Il est très triste que cela n’arrive pas à la Melbourne Cup. »