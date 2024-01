Félix Tshisekedi apportera-t-il la guerre ou la paix à la RD Congo et au Rwanda ?

Par Basillioh Rukanga

BBC News, Nairobi

20 janvier 2024, 03h03 GMT

Samedi, Félix Tshisekedi a prêté serment pour un second mandat de président de la République démocratique du Congo à l’issue d’élections chaotiques et contestées.

Il lui reste encore cinq ans pour améliorer le sort d’un pays où plus de 70 % de la population vit dans une pauvreté extrême et où des décennies de conflit ont ravagé la vie de millions de personnes.

Alors M. Tshisekedi peut-il apporter cette paix tant attendue en RDC ? Ou est-ce que l’intensification de la violence et la promesse électorale du président d’entrer en guerre contre le Rwanda voisin ont ruiné toute chance d’y parvenir ?

Au cours de ses deux campagnes présidentielles, M. Tshisekedi s’est engagé à lutter contre les troubles dans l’est de la République démocratique du Congo.

Des dizaines de groupes armés, dont le célèbre M23, se battent pour le contrôle des terres et des ressources minérales abondantes de la région, notamment l’or, les diamants et le cobalt, essentiels aux batteries des téléphones portables et des voitures électriques.

L’année dernière, le conflit entre les groupes a éclaté après une accalmie de plusieurs mois et le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer a atteint un nombre record de 6,9 ​​millions, selon l’ONU.

Pour mettre fin à tout cela, M. Tshisekedi doit réorienter son attention des initiatives militaires « à court terme » vers des solutions durables, a déclaré Richard Moncrieff, directeur du projet Grands Lacs à l’International Crisis Group (ICG), à la BBC.

Légende, M. Tshisekedi a déclaré que le peuple congolais lui avait donné un mandat « sans équivoque ».

Le président Tshisekedi et d’autres dirigeants africains avaient entamé des négociations – connues sous le nom de processus de Nairobi et de Luanda – dans le but d’atténuer l’insécurité en RDC grâce à des stratégies militaires et politiques. Cependant, ces discussions semblent être au point mort.

Le président congolais n’a prêté une grande attention à aucun des processus de paix, affirme M. Moncrieff, ajoutant : « Il doit bâtir sur le long terme en termes de réforme de son secteur de sécurité… et ne pas accorder autant de confiance à des institutions très, très peu fiables. des solutions à court terme. »

Les initiatives militaires prises par le président au cours de son premier mandat incluent la déclaration de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, en 2021.

Il a tenté de rétablir l’ordre en nommant des chefs militaires pour remplacer l’administration civile dans ces régions.

En outre, le président a poussé à une campagne de recrutement qui a conduit des milliers de jeunes à rejoindre l’armée, tout en lançant une opération de désarmement visant à réintégrer les membres des groupes armés dans la vie civile.

Les critiques soulignent que ces initiatives n’ont pas réussi à réduire les combats dans l’est, même si M. Tshisekedi insiste sur le fait qu’elles ont porté leurs fruits.

Il a déclaré aux députés en novembre qu’il y avait eu une “réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière qui alimente les conflits”, ainsi qu’une amélioration des tensions intercommunautaires et “le rétablissement de l’autorité de l’Etat”.

Le président a également déclaré que le fait de se débarrasser d’une force d’Afrique de l’Est mise en place pour endiguer le conflit en RDC et de la remplacer par une force d’Afrique australe contribuerait à réduire l’insécurité.

Le mois dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères a déclaré que les troupes du bloc d’Afrique australe SADC avaient reçu pour mandat “de soutenir l’armée congolaise dans la lutte et l’éradication du M23 et d’autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité”.

Légende, Les attaques menées par des groupes armés dans l’est de la RDC ont forcé des millions de personnes à quitter leurs foyers.

Il reste à voir si la SADC pourra contenir la multiplicité des milices de la RDC, ce que les forces qui l’ont précédé, y compris les soldats de maintien de la paix de l’ONU présents dans le pays depuis 1999, n’ont pas réussi à le faire.

La mission de l’ONU, connue sous le nom de Monusco, devrait achever son retrait de la République démocratique du Congo à la fin de cette année – après que le gouvernement du président Tshisekedi l’a jugée inefficace.

Parallèlement à la rupture des liens avec les forces de l’ONU et de l’EAC, le président Tshisekedi a menacé d’entrer en guerre contre le Rwanda.

“Si vous me réélisez et que le Rwanda persiste… Je demanderai au Parlement et au Congrès d’autoriser une déclaration de guerre. Nous marcherons sur Kigali”, a-t-il déclaré en décembre, lors de son dernier meeting de campagne.

Il accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23. Un groupe d’experts de l’ONU a fait une observation similaire dans un rapport de 2023, les États-Unis soutenant ses conclusions.

Le Rwanda a toujours nié cette affirmation et accuse son voisin de soutenir les rebelles hutu qui organisent des attaques au Rwanda.

Le président Tshisekedi a déjà menacé d’attaquer le Rwanda à plusieurs reprises, mais n’a pas encore donné suite. Beaucoup pensent que ces promesses n’étaient qu’une tentative pour obtenir le vote nationaliste.

Suite à l’engagement le plus récent de M. Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que quiconque souhaite la destruction de son pays « en fera l’expérience ».

Les propos de M. Kagame indiquent que le Rwanda répondrait par la force à toute « marche sur Kigali » et que le président Tshisekedi non seulement n’aurait pas réussi à ramener la paix en République démocratique du Congo, mais qu’il aurait entraîné davantage de violence dans son propre pays.

Et l’armée rwandaise est l’une des plus respectées d’Afrique, tandis que celle de la République démocratique du Congo est connue pour sa corruption et son manque de discipline.

Mais après avoir proféré cette menace, M. Tshisekedi “aura du mal à revenir sur la rhétorique belliqueuse qu’il a utilisée lors de la campagne électorale”, a déclaré M. Moncrieff.

En République démocratique du Congo, la paix ne signifie pas seulement la défaite du M23 et de ses camarades groupes armés. Le peuple congolais attendra également de son président qu’il facilite le dialogue pour régler les différends entre les nombreux groupes ethniques du pays, que les dirigeants précédents n’ont pas réussi à résoudre.

Il doit également faire face au conflit politique provoqué par les élections contestées.

Avant l’investiture, trois dirigeants de l’opposition et candidats à la présidentielle, battus par M. Tshisekedi, ont appelé à manifester lors de la cérémonie.

Vous pourriez également être intéressé par :