João Félix a déclaré qu’il ne s’était jamais adapté aux idées de l’Atletico Madrid ou de Diego Simeone après avoir fait un début de carrière scintillant à Barcelone.

Félix, 23 ans, a marqué trois fois lors de ses deux premiers départs pour le Barça après avoir rejoint le club grâce à un prêt d’une saison de l’Atletico au début du mois.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Points de discussion de l’UCL : João Félix brille lors de la première journée

L’attaquant portugais a signé pour l’Atletico en provenance de Benfica pour 126 millions d’euros (134 millions de dollars) en 2019, mais il n’a jamais été à la hauteur des attentes au cours de quatre saisons sous la direction de l’entraîneur Simeone.

« Quand ça va mal dans le football pour quelqu’un, il faut faire un changement », a déclaré Félix dans une interview à Mundo Deportivo jeudi.

« Je l’ai fait avant d’aller à Chelsea [on loan in the second half last season] et maintenant je viens à Barcelone parce que ça n’allait pas bien [at Atletico].

« Je ne me suis pas adapté aux idées du club ou de l’entraîneur, mais j’ai toujours essayé de faire de mon mieux. J’y ai aussi passé de bons moments. »

João Félix a eu du mal à trouver sa meilleure forme pendant son séjour à l’Atletico Madrid. Photo de Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto via Getty Images

Félix a refusé l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour attendre celui du Barça, un accord étant finalement conclu le dernier jour du mercato estival.

Afin d’obtenir le prêt, Félix a dû accepter une réduction de salaire substantielle en raison des problèmes financiers du Barça.

« C’est vrai que j’ai renoncé à une partie importante de mon salaire, mais j’avais besoin de changement », a-t-il ajouté.

« J’avais besoin de venir dans un endroit où je puisse jouer mon style de football et j’ai toujours dit que je pensais que c’était l’endroit idéal.

« Les choses se passent bien, je ne m’attendais pas à un si bon début, et c’était un effort que je devais faire pour pouvoir retrouver le plaisir de jouer au football. »

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI SEPTEMBRE 22 (toutes les heures HE)

• VfB Stuttgart contre Darmstadt 98 (14h00)

• Standard de Liège contre Westerlo (14h40)

• Birmingham City contre QPR (15h00)

• Alavés contre Athletic Club (15h00) SAMEDI SEPT. 23 (toutes les heures HE)

• Borussia Dortmund contre Wolfsburg (9h00)

• Bayern Munich contre Vfl Bochum (9h00)

• Middlesbrough contre Southampton (10h00)

• Osasuna contre Séville (10h00)

• Barcelone contre Celta Vigo (12h00)

• PSV contre Almere City (14h00)

• St. Pauli contre Schalke 04 (14h25)

• Richmond Kickers contre Greenville (18h00) DIMANCHE SEPTEMBRE 24 (toutes les heures HE)

• Atlético Madrid contre Real Madrid (15h00)

Félix a marqué lors de sa première titularisation contre le Real Betis le week-end dernier et a enchaîné avec un doublé lors de la victoire 5-0 contre le Royal Anvers en Ligue des Champions mardi.

Ces résultats ont incité l’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, à affirmer que son équipe joue son meilleur football depuis qu’il a pris ses fonctions en 2021.

La signature de Félix a contribué à ce regain de forme, mais une autre nouvelle recrue, João Cancelo, a également joué un rôle important depuis son arrivée en prêt de Manchester City.

« En termes de qualité, je pense qu’il est le meilleur arrière avec lequel j’ai jamais joué », a déclaré Félix à propos de son coéquipier du club et international Cancelo.

« Il a la qualité d’un n°10. Il aime même jouer en tant que n°10 et dit qu’il terminera sa carrière en jouant au n°10 dans sa ville natale avec son club local.

« C’est un joueur extraordinaire. Il a apporté beaucoup à l’équipe. Partout où il a joué, il a apporté beaucoup et a toujours remporté beaucoup de trophées. »

Pendant ce temps, Alejandro Balde a signé jeudi un nouveau contrat avec Barcelone, l’engageant dans le club jusqu’en 2028.

« Je suis arrivé quand j’avais six ou sept ans avec le rêve d’atteindre l’équipe première », a déclaré l’arrière gauche aux journalistes. « Ce rêve est officiellement devenu réalité. Cela a été un long voyage avec beaucoup de sacrifices. Je n’ai que des mots de gratitude pour tous ceux qui ont aidé dans le processus.

« J’espère rester ici encore de nombreuses années. Je n’ai que 19 ans et j’ai encore beaucoup à apprendre et à améliorer. J’aurai 24 ans à l’expiration du délai – je serai encore jeune. »

Balde, qui a déclaré qu’hériter du maillot n°3 de Gerard Pique est un « honneur, pas un poids supplémentaire », a signé son nouvel accord, qui comprend une clause libératoire d’un milliard d’euros, lors d’un événement avec le président du Barça, Joan Laporta.

Laporta a remercié l’agent de Balde, Jorge Mendes, qui représente également Félix et Cancelo, d’avoir gardé son joueur au Barça alors qu’il aurait pu aller ailleurs pour plus d’argent.

« Mendes est quelqu’un qui sait combiner les intérêts des deux parties, même si cela implique parfois de faire des sacrifices », a déclaré Laporta. « Nous sommes reconnaissants qu’en plus de défendre les intérêts de ses joueurs, il prenne toujours en compte les intérêts du Barça. »