Félix Bautista, plus proche des étoiles des Orioles, placé en IL en raison d’une blessure au coude

Le releveur All-Star Félix Bautista a été placé samedi sur la liste des blessés pour 15 jours par les Orioles de Baltimore, qui ne peuvent qu’espérer que son coude malade ne le maintiendra pas à l’écart pour le reste de la saison.

« Les premières indications indiquent qu’il souffre d’un certain degré de blessure au ligament collatéral ulnaire », a déclaré le directeur général des Orioles, Mike Elias. « Nous n’avons fixé aucun calendrier ni rien de ce genre. »

Bien qu’une blessure à l’UCL puisse conduire à une intervention chirurgicale à Tommy John, Elias a exprimé l’espoir que le plus proche de l’équipe puisse revenir pour aider les dirigeants de l’AL East à obtenir une place en séries éliminatoires ou peut-être fournir une aide lors des séries éliminatoires.

Sinon, les Orioles devront simplement procéder sans lui.

« Une absence de Félix Bautista, même si elle est courte, n’est pas quelque chose de facile à couvrir. Il est le meilleur releveur du baseball en ce moment », a déclaré Elias. « Mais nous disposons de nombreuses armes talentueuses. »

La blessure est survenue vendredi soir lors de la victoire de 5-4 des Orioles contre les Rocheuses. Bautista a retiré les deux premiers frappeurs en neuvième manche et comptait 2-2 sur Michael Toglia avant que le droitier ne quitte le monticule dans un inconfort évident après son 12e lancer.

Après avoir été examiné par les entraîneurs de l’équipe, Bautista a quitté le match.

Elias pense que la blessure s’est produite sur ce dernier lancer et n’est pas le résultat d’un inconfort lors du lancer.

« Je ne veux pas spéculer, mais il m’a semblé qu’un lancer particulier aurait pu avoir un schéma de mouvement malheureux », a déclaré le directeur général. « Il n’avait aucun problème avant ce lancer. »

Bautista s’est imposé cette saison comme l’un des défenseurs les plus imposants et les plus efficaces du baseball. Le 6 pieds 8 pouces et 285 livres est surnommé « La Montagne » en raison de sa taille, et sa balle rapide est régulièrement chronométrée à plus de 100 mph.

Bautista a encaissé la défaite des All-Stars de l’AL en juillet, accordant deux points en deux tiers de manche, mais cela n’a pas terni ses réalisations pour les surprenants Orioles, qui possèdent le deuxième meilleur bilan des majors (80- 48 au vendredi). Bautista a une fiche de 8-2 avec une MPM de 1,48 avec 33 arrêts en 39 occasions.

Le joueur de 28 ans compte 110 retraits au bâton et seulement 26 buts sur balles en 61 manches en 56 matchs.

« Félix a été un élément essentiel de notre équipe. Le meilleur plus proche du match », a déclaré le manager Brandon Hyde. « Ça a été incroyable de le voir faire ce qu’il fait. La nuit dernière, c’était nul. En fin de compte. J’espère juste que le meilleur pour lui. »

Le releveur All-Star Yennier Cano, le vétéran Danny Coulombe et la recrue gaucher DL Hall – qui a été rappelé du Triple-A Norfolk samedi pour remplacer Bautista – font partie de ceux dans l’enclos des releveurs qui tenteront de compenser la perte de Bautista.

« Le groupe va se rassembler. Nous trouverons comment faire de notre mieux, quelle que soit la durée de son absence », a déclaré Elias. « Je suis très triste pour Félix lui-même, parce que c’était juste une saison de rêve qu’il avait, qu’il vivait. »

La nouvelle arrive un soir où les Orioles organisaient un cadeau de figurines Félix Bautista, une promotion qui devait attirer une foule immense pour le deuxième match de la série contre les Rocheuses.

Reportage de l'Associated Press.

