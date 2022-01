Felix Auger-Aliassime prêt pour le monde après une épopée de quart de finale « insensée »

Le jeune canadien Felix Auger-Aliassime a déclaré qu’il était prêt à tester les meilleurs mondiaux du tennis masculin après avoir emmené le favori du titre Daniil Medvedev au bord du gouffre lors d’un blockbuster en quart de finale à l’Open d’Australie. Le numéro deux mondial russe a cherché le décompte mercredi, traînant de deux sets et perdant une balle de match dans le quatrième set, pour creuser profondément et retirer un herculéen 6-7 (4/7), 3-6, 7 -6 (7/2), victoire 7-5, 6-4. Medvedev affrontera Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, en demi-finale de vendredi, mais Auger-Aliassime, 21 ans, rentre chez lui sans regrets, bien qu’il soit tombé du mauvais côté d’un classique de 4 heures 42 minutes qui s’est prolongé après minuit.

La neuvième tête de série, qui lors de la demi-finale de l’US Open l’an dernier s’est inclinée contre Medvedev en deux sets, a déclaré que sa performance extraordinaire lui avait donné la conviction qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs.

« J’ai toujours cru que je pouvais produire ce que j’ai fait ce soir », a-t-il déclaré.

«Je l’ai montré, mais c’est définitivement la différence entre savoir que vous avez cela à l’intérieur de vous et réellement vous présenter et le faire et être à un point de gagner.

« C’est bon pour moi. C’est un monde de compétition, donc en fin de compte, je pense que c’est un bon message que j’envoie à mes collègues joueurs, les gens avec qui je suis en compétition.

« Je suis prêt à me tester avec les meilleurs, et je l’ai prouvé à maintes reprises. »

Auger-Aliassime a produit un tennis de haute qualité, troublant Medvedev avec son coup droit puissant et servant parmi ses 64 vainqueurs, laissant souvent le Russe énervé et se démenant pour rester dans le combat.

Le Canadien a cassé le service de Medvedev à deux reprises sur 11 occasions de balles de break et à la fin de l’épopée avait le même total de points que le Russe – 182-182.

« J’aimerais pouvoir revenir en arrière et le changer, mais je ne peux pas. Donc je l’ai déjà accepté. C’est ce que c’est », a-t-il dit.

« Je le vois d’une manière très positive. Jusqu’à présent, j’ai joué deux tournois cette année. J’ai encore montré du bon niveau ce soir.

« Je vais quitter l’Australie la tête haute et je vais aborder le reste de la saison en sachant que je peux bien jouer, je peux bien jouer contre les meilleurs joueurs du monde. »

Medvedev savait quelle belle échappée il avait réussi et rendait hommage à son jeune rival.

« Je n’avais aucune confiance après les deux sets. Il jouait fou, comme mieux que je ne l’ai jamais vu jouer. C’était irréel », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, les pensées qui traversent ta tête, comme si je perdais la tête ? Je vais être dans les vestiaires dans 10 minutes, probablement changer mon vol pour rentrer chez moi et quelque chose. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.