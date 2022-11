Felix Auger-Aliassime et Andrey Rublev scellent les créneaux des événements de fin d’année

Le champ des simples pour les finales ATP 2022 est terminé après que Felix Auger-Aliassime et Andrey Rublev ont remporté mercredi les deux places restantes pour la finale de la saison, qui se jouera au Pala Alpitour de Turin du 13 au 20 novembre.

Quatre des concurrents en simple de cette année – Alcaraz, Nadal, Djokovic et Medvedev – ont atteint le n ° 1 du classement ATP. Djokovic, Tsitsipas et Medvedev ont déjà remporté la finale de l’ATP. Le quintuple champion Djokovic peut égaler le record de Roger Federer de six victoires finales de la saison.

Il y a aussi une vague d’étoiles montantes lors des championnats de fin d’année, avec six des huit concurrents – à l’exclusion seulement de Djokovic et Nadal – âgés de 26 ans ou moins. Ces six joueurs se sont déjà qualifiés pour les finales Intesa Sanpaolo Next Gen ATP.

Tsitsipas est le seul joueur à avoir remporté la finale de la saison des 21 ans et moins et la finale de l’ATP au cours des années consécutives (2018-2019). Alcaraz tentera d’égaler l’exploit cette année.

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré : « La finale Nitto ATP célèbre le meilleur des meilleurs de notre sport. Tout est en jeu pour les joueurs, dont les réalisations remarquables cette saison leur ont valu une chance de concourir pour son titre final. Depuis plus de 50 ans, cet événement spécial a créé des expériences uniques et inoubliables pour des millions de fans, tant dans l’arène qu’à travers le monde. Nous sommes ravis de voir les finales Nitto ATP poursuivre leur incroyable histoire à Turin cette saison.

Cinq des huit doubles emplacements dans les finales ATP ont également été obtenus. Wesley Koolhof/Neal Skupski, Rajeev Ram/Joe Salisbury, Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer, Nikola Mektic/Mate Pavic et Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios se sont qualifiés.

Les finales Nitto ATP de cette année attribueront un record 14,75 millions de dollars en prix. Si le champion du tournoi de cette année soulève le trophée sans perdre un match, il gagnera plus de 4,7 millions de dollars, le plus gros prix en argent pour un joueur individuel de l’histoire du tennis.

Ce sera la deuxième édition de la finale ATP à Turin. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 10 novembre.

