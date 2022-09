Felix Auger-Aliassime aide le Canada à sceller les quartiers

Un jour après avoir battu le numéro un mondial Carlos Alcaraz d’Espagne, Felix Auger-Aliassime a réservé la place du Canada en quart de finale de la Coupe Davis samedi avec une victoire de 6-3 6-4 contre le Serbe Miomir Kecmanovic en phase de groupes à Valence.

Laslo Djere a donné l’avantage à la Serbie en battant Gabriel Diallo lors de la première manche du simple avant que la démonstration clinique du numéro 13 mondial Auger-Aliassime n’égalise l’égalité et ne permette au Canada d’obtenir le point crucial pour assurer sa place dans les huitièmes de finale.

Avec des matches de phase de groupes disputés dans quatre villes européennes, la Serbie a remporté le match nul du groupe B 2-1 lorsque Vasek Pospisil a pris sa retraite avec une blessure au genou après seulement trois matchs dans le match avec son partenaire Alexis Galarneau, donnant la victoire à la paire de Kecmanovic et Filip Krajinovic.

“Il se sent bien. Je suis vraiment heureux. Super soulagé », a déclaré Auger-Aliassime aux journalistes. “Pour sortir et jouer de cette façon, obtenir la victoire, c’est très bon pour moi personnellement. Je suis juste très content pour l’équipe.

«Je sens que tout cet événement mon niveau a été vraiment bon. Je suis vraiment heureux où en est mon jeu. C’est très agréable de voir un sourire sur le visage de tout le monde, de rendre l’équipe heureuse et fière. C’est pour ça que je suis venu ici. »

La victoire de la Serbie les a maintenus dans la course pour une place dans les huitièmes de finale de la compétition de cette année, qui se tiendra à Malaga du 22 au 27 novembre, l’Espagne étant également en lice pour réserver la deuxième place de la phase de groupes à Valence.

Avec deux équipes de chacun des quatre groupes en lice, la victoire de l’Espagne contre la Corée du Sud dimanche permettrait au pays hôte de se qualifier au premier rang devant le Canada.

Dans le groupe D, Botic van de Zandschulp a battu le numéro 13 mondial Taylor Fritz 6-4 7-6(3) pour sa troisième victoire en simple en autant de confrontations pour aider les Pays-Bas à s’assurer la première place avec une victoire 2-1 sur les États-Unis.

Les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

L’Australie et l’Allemagne ont également réservé leurs billets pour Malaga à partir du groupe C et les équipes invaincues s’affronteront dimanche lors de la dernière journée de la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis avec la première place en jeu.

La Croatie, vice-championne de l’an dernier, a blanchi l’Argentine 3-0 pour préserver son espoir de quarts de finale, l’Italie sortant déjà du groupe A à Bologne.

La Croatie occupe la deuxième place derrière les hôtes et ses espoirs de progression dépendront du résultat de l’affrontement de dimanche entre les leaders du groupe, l’Italie et la Suède.

