Felix Auger-Aliassime affrontera JJ Wolf lors de la finale de l’ATP Florence Open

Felix Auger-Aliassime s’est qualifié pour la finale de l’Open ATP de Florence samedi avec une victoire en deux sets contre l’espoir à domicile Lorenzo Musetti.

Auger-Aliassime, tête de série numéro 1, l’a emporté 6-2, 6-3 en moins d’une heure et demie sur Musetti, 20 ans, qui a remporté son premier tournoi senior en juillet en battant Carlos Alcaraz à Hambourg.

Auger-Aliassime affrontera JJ Wolf en finale dimanche.

Le Canadien sera le grand favori pour sceller sa deuxième victoire en carrière contre Wolf, qui est classé 75e au monde.

JJ Wolf entre en finale avec une victoire sur Mikael Ymer

L’Américain JJ Wolf a participé à sa première finale de l’ATP Tour après un puissant 6-4. Victoire 6-4 contre le qualifié suédois Mikael Ymer à l’Open de Florence, ici samedi.

S’élevant à la 56e place du classement en direct de l’ATP, le joueur de 23 ans affrontera le vainqueur de la tête de série Felix Auger-Aliassime et le favori local troisième tête de série Lorenzo Musetti.

“Demain. comme je n’ai jamais participé à une finale auparavant, je vais simplement continuer à travailler sur les choses sur lesquelles j’ai travaillé et ne pas m’inquiéter du résultat », a déclaré Wolf.

«Je devais absolument garder mon sang-froid et attendre ma chance. Il est sournois et agressif et peut transformer la défense en attaque en une seconde. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre », a-t-il ajouté.

Wolf, qui a surpris son compatriote Maxime Cressy, quatrième tête de série, au deuxième tour et Alexander Bublik, septième tête de série, en quart de finale, a amélioré sa fiche à 16-16 cette année-là.

Wolf a commencé l’année au n ° 174 du classement ATP. Il a désormais grimpé de plus de 100 places cette saison.

Avec Sebastian Korda et JJ Wolf remportant leurs demi-finales respectives à Gijon et Florence samedi, les États-Unis ont produit 10 finalistes différents sur le circuit ATP cette saison : Cressy, Fritz, Opelka (3 finales), Brooksby, Tiafoe (2 finales) , Giron, Isner, Nakashima, Korda, Loup.

(Avec la contribution des agences)

