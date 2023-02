Felix a un but précoce exclu alors que les visiteurs prennent un bon départ au stade de Londres

Chelsea fera le court voyage à travers Londres pour affronter ses rivaux West Ham aujourd’hui à la recherche d’une victoire pour renverser la vapeur.

Les Bleus ont continué à lutter sous Graham Potter et languissent à la neuvième place de la Premier League.

L’équipe de Potter n’a marqué que sept buts lors de ses 12 derniers matchs, le même nombre qu’ils ont marqué lors de leurs trois premiers matchs sous leur nouveau patron.

Et après avoir fait match nul 0-0 lors de leurs deux derniers matchs, leurs déboires devant le but se poursuivent et West Ham espère capitaliser.

Les Hammers ont fait match nul contre Newcastle de haut vol la dernière fois et l’équipe de David Moyes cherchera à tirer parti de ce résultat positif.

Commentaire en direct:

ICI application ICI West Ham : Fabianski, Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Coufal, Rice, Paqueta, Emerson, Bowen, Antonio, Benrahma

: Fabianski, Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Coufal, Rice, Paqueta, Emerson, Bowen, Antonio, Benrahma Sous-titres : Hegyi, Anang, Johnson, Fornals, Lanzini, Downes, Ings, Soucek

Chelsea : Kepa, James, Badiashile, Thiago Silva, Cucurella, Fernandez, Loftus-Cheek, Madueke, Mudryk, Havertz, Felix

: Kepa, James, Badiashile, Thiago Silva, Cucurella, Fernandez, Loftus-Cheek, Madueke, Mudryk, Havertz, Felix Sous-titres : Bettinelli, Chalobah, Mount, Chilwell, Ziyech, D Fofana, Azpilicueta, Chukwuemeka, Gallagher

