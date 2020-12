Une coureuse et artiste australienne de grandes vagues a dévoilé son nouveau film incroyable mettant en vedette son surf dans de magnifiques endroits de classe mondiale alors qu’elle était complètement nue.

«Skin Deep» est le nouveau film de Felicity Palmateer qui la montre nue sur les vagues à Hawaï, aux Fidji, sur les côtes sud et nord-ouest de l’Australie occidentale et dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

La jeune femme de 28 ans a inventé le concept du film il y a trois ans, combinant ses passions de l’art et du surf dans un affichage audacieux de l’expression de soi.

Mme Palmateer a travaillé avec une petite équipe d’élite de photographes et de cinéastes pour compiler le projet audiovisuel de trois ans.

«Ce qui a commencé comme une idée plutôt simple mais effrayante et excitante, s’est transformé en quelque chose de bien plus cathartique, beau et stimulant que je ne l’avais rêvé», a déclaré Mme Palmateer.

«Le processus était incroyablement stimulant. En embrassant la féminité, cela m’a énormément aidé avec mon estime de soi et mon acceptation de soi.

Le surfeur né à Perth a travaillé avec une équipe soudée pour le projet, notamment les photographes de renom Rick Rifici, Chris White et Dwayne Fetch.

La finaliste des Championnats Jaws Big Wave 2019 a déclaré que le film intime de quatre minutes explore son interprétation de la liberté.

Le projet Skin Deep comprend des images et des photos des photographes renommés Rick Rifici, Chris White et Dwayne Fetch

Le surfeur aux pieds loufoques participe régulièrement au World Surf League Women’s Big Wave Tour dans d’énormes vagues à travers le monde.

Mme Palmateer a terminé deuxième derrière la hawaïenne Paige Alms lors du championnat Jaws Big Wave 2019 à Hawaï

« Pouvoir entrelacer l’art et le surf de manière aussi intime dans un projet comme Skin Deep a été tellement satisfaisant », a déclaré Mme Palmateer.

Les sessions de tournage de Skin Deep devaient être soigneusement organisées afin que Mme Palmateer puisse surfer confortablement en secret.

«J’utilise à la fois le surf et l’art comme formes de méditation, de motivation et d’évasion. Je me sens plus à l’aise lorsque je fais du surf sur l’eau ou que je crée », a déclaré Mme Palmateer.

Le producteur de film Johnathan ‘JJ’ Jenkins a déclaré que le choix des emplacements pour le film était un processus logistique difficile.

«La plupart des zones de surf accessibles que nous avons considérées sont peuplées toute l’année, donc trouver des emplacements idéaux et tenir compte de la météo et des vagues était très difficile», a-t-il déclaré.

«Un autre élément important de cette production était le secret. Il était essentiel de trier les opérateurs professionnels de confiance.

Mme Palmateer a roulé sur une seule planche de surf à nageoires pendant la durée du film, qui a été tourné dans trois pays différents à travers le monde.

Mme Palmateer a choisi le titre du film, ce qui signifie qu’il est provocateur, tout en remettant en question les notions de beauté.

«Non seulement pour garantir que Felicity puisse se sentir à l’aise pour jouer, mais aussi pour que nous puissions voyager discrètement dans des zones particulièrement spéciales et éviter les gens, les autres caméras et les foules.

Le projet d’art audiovisuel a été tourné à l’aide de caméras Phantom et Red Epic ainsi que de drones, avec la bande originale de la société électronique de Sydney Rufus Du Soul.

Mme Palmateer a proposé le titre du film.

Skin Deep est disponible ici.

Mme Palmateer chevauche un gaucher net tiré d’un drone aérien par le photographe Chris Whitey lors de la prise de vue pour le projet Skin Deep