BNé à Birmingham, Jones, 39 ans, était dans la série télévisée The Worst Witch à l’adolescence et dans The Archers alors qu’il étudiait l’anglais à l’Université d’Oxford. En 2011, elle a remporté le prix spécial du jury de Sundance pour sa performance dans Like Crazy et en 2014, elle a joué dans The Theory of Everything, remportant des nominations aux Bafta et aux Oscars. Ses autres films incluent Rogue One, On the Basis of Sex, A Monster Calls et Dead Shot, disponibles sur Sky Cinema. Elle vit à Londres avec son mari, le réalisateur Charles Guard, et leur fils.

Quelle est ta plus grande peur?

Pas assez de nourriture dans le frigo.

Quel est le trait que vous déplorez le plus en vous-même ?

Essayer de faire un million de choses à la fois.

Quel est le trait que vous déplorez le plus chez les autres ?

La méchanceté.

Décrivez-vous en trois mots

En ce moment, heureux, capricieux, affamé.

Quelle serait votre superpuissance ?

Avoir un sosie.

Qu’est-ce qui vous rend malheureux ?

Ne jamais faire la grasse matinée, jamais.

Qu’est-ce que vous n’aimez pas le plus dans votre apparence ?

Ma mauvaise posture.

Qui vous jouerait dans le film de votre vie ?

Leonardo DiCaprio.

Quelle est votre habitude la plus désagréable ?

Je retiens mon souffle quand j’envoie des textos.

Quelle est la pire chose qu’on vous ait jamais dite ?

« Tu es une fille raisonnablement intelligente », par un professeur, et ça m’a rendu fou et m’a donné envie d’entrer à Oxford.

Qu’est-ce qui te fait peur dans le fait de vieillir ?

Décès.

Que voulais-tu être quand tu grandissais ?

Un éditeur de magazines.

Quel est votre plaisir le plus coupable ?

Chocolat, chocolat, chocolat.

À qui aimeriez-vous le plus dire pardon, et pourquoi ?

Personne, je suis plutôt bon pour m’excuser.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Le guide Newsletter hebdomadaire gratuite Recevez notre e-mail hebdomadaire sur la culture pop, gratuitement dans votre boîte de réception tous les vendredis « , »newsletterId »: »the-guide-staying-in », »successDescription »: »Nous vous enverrons Le Guide chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Jack Whitehall : « J’ai un visage percutable et mon corps a l’air d’avoir été dessiné par un enfant » En savoir plus

Quel ou qui est le plus grand amour de votre vie ?

Cinéma.

À quoi ressemble l’amour?

Paisible et joyeux.

Avez-vous déjà dit « je t’aime » sans le vouloir ?

Jamais.

Si vous pouviez modifier votre passé, que changeriez-vous ?

Je ne changerais rien. La vie est ce qu’elle est, il suffit de s’y mettre.

Si ce n’est pas vous-même, qui aimeriez-vous le plus être ?

Penelope Cruz.

Qu’aimeriez-vous laisser à vos enfants ?

Paix en qui vous êtes.

Quelle est la mort la plus proche que vous ayez vécue ?

A failli percuter un train sur un film, failli tomber d’une montgolfière sur un autre, éviter de justesse de se faire renverser par un taxi…

Quelle seule chose améliorerait la qualité de votre vie ?

Si les téléphones portables n’avaient pas été inventés.

Qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?

Ma liste de choses à faire.

Comment aimerais tu être souvenu?

Gentil, drôle, vivant.

Quelle est la leçon la plus importante que la vie vous ait apprise ?

Les choses, les situations, les gens évoluent constamment. Rien n’est statique.

Que se passe-t-il quand nous mourons ?

Quelqu’un d’autre est né.

Raconte-nous une blague

Quelle est la différence entre une guitare et un poisson ? Vous ne pouvez pas « thoner » du poisson.