Félicitations! Toya Johnson et Robert “Red” sont officiellement mariés

Félicitations à Toya Johnson et Robert “Red” Rushing alors qu’ils se sont mariés samedi soir à Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Le beau couple s’est dit “oui” entre famille et amis et peu de temps après la cérémonie, Toya s’est rendue sur Instagram pour partager des photos de son grand jour. Elle a légendé l’une des photos, “J’ai enfin eu la fin de mon conte de fées.”

Quelques heures avant la cérémonie, Red a emmené ses abonnés dans le passé et a écrit un doux message à sa future épouse sur Instagram.

2016 où tout a commencé, maintenant nous sommes ici. Mme Rushing Let’s Do It !!! #RushingDownTheAisle

Toya a répondu dans les commentaires: “Je suis tellement prêt à être votre femme, M. Rushing❤️.”

Certains des invités présents étaient Monica, Tiny Harris, Yandy Smith, Porsha Williams, Letoya Luckett, Monyetta Shaw, Rasheeda et bien sûr sa petite fille Reginae Carter.

Monyetta Shaw a écrit: “Félicitations pour votre belle union @mrrushlife & @toyajohnson 💍🎉❤️ L’amour est une chose tellement incroyable !! Je suis si heureux pour vous deux !

Mon amie a eu son mariage de conte de fées et c’était incroyable ! Que Dieu continue de bénir votre famille ! #rushingdowntheaisle #TheRushings »

Rasheeda a écrit : « Vraiment un honneur d’être à part de ce moment ! @toyajohnson @mrrushlife Nous vous aimons les gars ! #félicitations #mr&mrsrushing une nuit si magique……#weup #lovewins”

Reginae s’est également rendue sur Instagram pour écrire un doux message à sa mère et maintenant à son beau-père, “Félicitations à ma mère et à Red🥰 Je vous aime tellement !! Le plus beau des mariages de tous les temps ! Ps j’ai attrapé le Bouquet 😅😛.”

Elle s’est également assurée de souligner qu’elle avait effectivement attrapé le bouquet et partagé des moments du mariage où elle et son nouveau boo, Armon Warren, étaient tout sourire sur la piste de danse.

Tout récemment, les Rushings sont apparus sur le Podcast « Grands faits » et ont discuté de leurs débuts en tant qu’amis et éventuellement en couple, de la gestion d’une entreprise et bien plus encore. Les deux se fréquentent depuis 2017 après s’être rencontrés à Las Vegas par l’intermédiaire d’un ami commun.

Le couple partage également une fille de 4 ans nommée Reign Ryan Rushing, qu’ils ont accueillie un an dans leur relation.

Red a parlé du moment où il a su que Toya deviendrait éventuellement sa femme et de l’expérience dramatique que le couple a vécue et qui les a rapprochés.

« Quand elle a perdu ses frères… parce qu’on s’en foutait. C’est cool, je l’aime bien. Vous savez, nous apprenons à nous connaître », a expliqué Red. “Mais quand elle a traversé ça, juste être là avec elle et le temps que nous avons passé après ça, c’est à ce moment-là que je me suis dit:” C’est celui-là. “”

Toya a également parlé de cette période de sa vie et de la façon dont Red est intervenu.

« Pendant cette période, il était très impliqué. Red s’en est occupé, s’est assuré qu’ils y arrivent. Il ne m’a même pas dit qu’il venait », a-t-elle dit. Est venu, a payé ses respects, et a plongé et était avec moi. M’a emmené.

Toya a poursuivi: «J’avais vraiment du mal – j’ai perdu deux frères en même temps, donc c’était difficile pour moi de me réveiller le matin… Il est intervenu. Je me suis juste assuré que j’étais occupé tout le temps… Nous voyageait, nous faisions des choses, et je me disais: “Il est solide.” “La star a noté que les deux n’avaient pas encore officialisé les choses entre eux. “Nous n’étions que des amis”, a-t-elle ajouté. “Nous nous sommes lancés, nous avons appris à nous connaître et tout ça, puis je me suis dit:” Il est différent “.” Elle a également déclaré que les valeurs familiales de Red avaient scellé l’accord pour elle.

Nous aimons voir l’amour noir et voir Toya se prélasser dans le bonheur alors que sa fin de conte de fées est enfin devenue réalité. Nous souhaitons au couple beaucoup de succès et de nombreuses années d’amour et de prospérité.