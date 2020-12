Un médecin et une infirmière de New York sont les premiers Américains à recevoir le vaccin Pfizer Covid-19, après que le vaccin a reçu vendredi l’autorisation d’utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Le déploiement des 2,9 millions de premières doses du vaccin, développé par le fabricant de médicaments américain et la société allemande BioNTech, a commencé dimanche aux États-Unis, le vaccin étant parti dans des camions de l’usine Pfizer de Kalamazoo, dans le Michigan.

Lundi matin, le Dr Yves Duroseau du Lenox Hill Hospital de New York et l’infirmière Sandra Lindsay du Long Island Jewish Medical Center ont reçu le vaccin lors d’une diffusion en direct avec le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Le président Donald Trump a rapidement célébré l’occasion sur Twitter, écrivant “Félicitations aux USA! Félicitations WORLD! » Le Royaume-Uni était auparavant le premier pays à utiliser le vaccin.

Le dirigeant américain a critiqué la FDA sur ce qu’il considérait comme sa réponse lente à l’approbation du vaccin, et vendredi, il a appelé le régulateur un «Grosse, vieille et lente tortue.»

Le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver et à administrer le vaccin Pfizer, ce qu’il a fait plus tôt ce mois-ci, tandis que le Canada, le Mexique, Bahreïn et Singapour ont également donné le feu vert au vaccin.

Le lancement du programme américain de vaccination contre Covid-19 intervient alors que le pays est sur le point de passer 300 000 décès liés au virus, alors qu’il a enregistré plus de 16,2 millions d’infections au total.

Aux côtés de New York, les hôpitaux du Minnesota, du Texas et de l’Utah ont déclaré qu’ils devaient recevoir leurs premières doses du vaccin lundi, avec quelque 636 sites de préparation du vaccin en ligne pour le vaccin à travers les États-Unis.

Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à moins 70 degrés Celsius (moins 94 Fahrenheit), ce qui signifie qu’il doit être transporté dans de la glace sèche ou des congélateurs ultra-froids.

C’est beaucoup plus froid que la température de stockage requise pour le vaccin russe Spoutnik V, qui est stable entre deux et huit degrés Celsius, et qui est actuellement en cours de déploiement et pourrait être distribué à la moitié de la population mondiale.

