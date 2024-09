Félicitations au lauréat du prix Making Waves, Josh Edward (PhD)

La communauté de la santé de la Nouvelle-Écosse comprend du personnel, des cliniciens et d’autres travailleurs de la santé de première ligne, des chercheurs et des bénévoles de toute la province qui travaillent sans relâche chaque jour pour garantir que les Néo-Écossais reçoivent des soins et des services de la plus haute qualité.

Le programme de prix Making Waves de Nova Scotia Health rend hommage aux personnes et aux groupes qui ont contribué de manière significative à la santé et au bien-être des Néo-Écossais.

Le Dr Josh Edward est chercheur indépendant en santé et gestionnaire du développement de la recherche pour le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Cette année, il a reçu le prix Making Waves Early Career/Emerging Career.

Parlez-nous un peu de vous (où vous vivez, ce que vous faites et ce que vous préférez dans votre activité).

Je suis à la fois chercheur indépendant en santé et gestionnaire du développement de la recherche pour Nova Scotia Health. Je suis basé à Halifax, au Centre de recherche clinique. Je dis toujours aux gens que nous sommes le dernier bâtiment de Nova Scotia Health sur l’avenue University avant l’ouverture de l’hôpital pour enfants IWK. En tant que gestionnaire du développement de la recherche, je travaille principalement avec les chercheurs de Nova Scotia Health sur les possibilités de subventions fédérales et autres « de grande valeur ». Mon équipe m’aide de la phase de génération d’idées jusqu’à la soumission. Ce que je préfère, c’est la diversité des sujets et des équipes avec lesquelles je travaille. Nous soutenons la recherche dans tous les domaines thérapeutiques. N’importe quel jour, nous pouvons passer du travail avec le programme de soins contre le cancer au soutien d’initiatives de subventions majeures dans le domaine du vieillissement et de la fragilité. Pour quelqu’un qui adore faire plusieurs choses à la fois et qui ne veut jamais s’ennuyer, c’est parfait!

En tant que chercheur indépendant, la plupart de mes recherches portent sur le virus du papillome humain (VPH) et d’autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. J’ai fait mon postdoctorat en maladies infectieuses, en mettant l’accent à la fois sur le VPH et sur les nouvelles applications des médicaments existants ; en utilisant la doxycycline, un antibiotique courant, comme prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour prévenir la syphilis, la chlamydia et la gonorrhée. Ce que je préfère dans mes recherches indépendantes, c’est que, que je fasse des recherches sur la prévention du cancer du col de l’utérus chez les hommes trans ou sur la prise d’antibiotiques à faible dose pour prévenir une IST, je peux participer à toutes ces recherches vraiment incroyables qui sont parmi les premières jamais menées au monde ! Et, bien sûr, avoir un impact énorme sur la vie des gens est aussi vraiment incroyable !

Selon vous, comment votre travail contribue-t-il à la santé et au bien-être des Néo-Écossais? Pourquoi est-il important?

Lorsque nous allons chez le médecin pour subir un test ou un traitement, que ce soit pour un diagnostic ou un suivi, et quel que soit le type de médicament que nous recevons, tout cela est le fruit de la recherche. Je me sens extrêmement chanceuse, car que ce soit en faisant mes propres recherches sur le VPH ou la doxycycline pour prévenir les ITS, ou en soutenant les chercheurs de Nova Scotia Health dans leurs propres projets de recherche, je sais que nous contribuons énormément à la santé et au bien-être des Néo-Écossais. Certaines de ces recherches font plus la une des journaux, attirent plus d’attention ou reçoivent plus de financement, mais TOUTES ces recherches sont essentielles. Nous n’aurions pas de nouvelles innovations dans le domaine des soins de santé, qu’il s’agisse de traiter des maladies ou de les prévenir, sans que les chercheurs nous montrent que leurs idées fonctionnent, qu’elles sont sûres et qu’elles peuvent être utilisées pour contribuer à la santé et au bien-être.

Que signifie pour vous recevoir le prix Early Career/Emerging Career Award ?

C’est un immense honneur. J’ai la chance de travailler avec tant de chercheurs extraordinaires, tous les jours, toute la journée. C’est littéralement mon quotidien ici à Nova Scotia Health! Et le fait d’avoir été nominée et d’avoir reçu ce prix ne fait que valider tout le travail acharné que j’ai consacré à mes propres recherches, ainsi qu’à celles que j’espère soutenir pour d’autres chercheurs ici à Nova Scotia Health!

En tant que lauréat de cette année du prix de début de carrière/carrière émergente, comment espérez-vous inspirer les autres qui travaillent chaque jour pour faire une différence dans la vie des Néo-Écossais??

La plus grande révélation que j’ai eue en tant que chercheuse a été lors de mes propres recherches sur le virus du papillome humain. J’ai appris que certaines personnes ne recevaient pas la même attention et les mêmes avantages que d’autres. Les hommes transgenres et les personnes non binaires assignées au genre féminin à la naissance étaient tout simplement complètement absents des recherches en santé sur le cancer du col de l’utérus. Cela signifie que bon nombre d’entre eux ne bénéficient peut-être pas des conclusions et des recommandations de la recherche en santé.

J’ai écouté mon instinct et j’ai vraiment recentré certaines de mes idées de recherche pour me concentrer exclusivement sur la conduite de recherches en partenariat avec cette communauté et je peux déjà voir la différence que je fais dans la vie des participants. Je leur parle de ce sujet de santé important pour eux, et c’est la première fois que quelqu’un en discute avec eux. Sur la base de ce travail commun (moi et les participants), nous pourrons faire des recommandations à d’autres prestataires de soins de santé et à des intervenants clés qui, espérons-le, verront le développement de nouveaux programmes, de nouvelles pratiques, voire de nouvelles normes de soins. Alors, écoutez votre instinct ! La recherche ne se résume pas seulement à des données ; elle concerne les gens et leur capacité à faire une différence.

