Félicitations à Savage X Fenty pour 5 ans dans le jeu

Enceinte Rihanna est peut-être encore notre Rihanna préférée, et le baby bump est de retour pour célébrer Savage X Fenty !

Le showstopper Met Gala a révélé l’une de ses dernières pièces d’elle Sauvage X Fenty lingerie qui a reçu plus de 6,9 ​​millions de likes. Rihanna est allée sur Instagram jeudi, sous-titrant le message : « Ça donne… appelez les RH !! #5ansdeSAVGEX.

Gigi Hadid a commenté: « 😁❤️‍🔥 », tandis que Lizzo a écrit: « J’ai besoin de lingerie pour mon homme [Myke Wright] sis 💖 » La future mère de deux enfants montre à nouveau sa bosse nue. Dans cette séance photo, elle porte de la lingerie noire Savage X Fenty tout en posant devant une imprimante alors que les papiers volent partout.

Rihanna n’a pas révélé quand elle doit avoir son deuxième enfant, mais elle a annoncé sa grossesse en février lors de son émission de mi-temps du Super Bowl. Cela a fait d’elle la première femme à se produire au Super Bowl en portant un enfant.

Dans un autre article sur la page Savage X Fenty, le natif de la Barbade peut être vu penché sur la photocopieuse tout en regardant la caméra de côté, sous-titrant le message : « Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble le travail chez Savage X ? #5YearsOfSavageX. »

Rihana parle de la mode qui définit Rih pendant la grossesse et rejette les vêtements de maternité traditionnels

Une chose que Rihanna sait faire de mieux est de réinventer les normes de grossesse et la mode. Dans une récente interview avec Agitationelle a dit qu’elle essaie de ne pas porter de mode spéciale maternité.

« Quand j’ai vu des femmes s’habiller pendant leur grossesse [in the past], je pense que c’était le seul moyen », a-t-elle déclaré. « Alors je me suis mis au défi de pousser plus loin et de vraiment m’amuser avec [maternity style]. Parce qu’il n’y a rien de plus amusant qu’un défi pour moi. Comme c’est là que je deviens créatif. C’est là que je suis obligé de trouver de nouvelles idées et de nouvelles façons de le faire fonctionner. C’est moi qui ai personnellement dit : « Je ne vais pas acheter de vêtements de maternité ». Je ne vais pas acheter de pantalons, jeans, robes ou [do] tout ce que la société m’a dit de faire avant.

Rihanna a maintenu cette déclaration tout au long de ses deux grossesses. Elle a montré sa bosse au Gala du Met plus tôt ce mois-ci tout en arborant un look Valentino tout blanc. Son chéri et père de ses enfants, A $ AP Rocky l’a rejointe sur le tapis et arborait un look complémentaire de Gucci, avec une jupe tartan, un jean brodé, une chemise boutonnée et une cravate et un manteau noirs.

Rihanna et A$AP Rocky ont de quoi célébrer ! Leur petit garçon, RZA (qui vient d’avoir un an), une incroyable performance au Super Bowl (qui a recueilli le plus de vues de toutes les performances à la mi-temps au Super Bowl), la fermeture du Met Gala et la naissance de son futur- être le deuxième enfant.

Sans oublier que Rihanna et Savage x Fenty fêtent également 5 ans de succès !

Savage x Fenty s’est rendu sur Instagram pour publier un montage de Rihanna et de la marque au fil des ans.

« Merde, nous avons le Baddest Boss », disait la légende. « C’est notre anniversaire et nous courons tout le chemin du retour. Jetez un œil aux moments majeurs du dernier # 5YearsOfSavageX, mettant en vedette la méchante elle-même. Bravo à 5 ans de faire le plus et tellement plus à venir. Nous buvons à ça (yeah-e-yeah) ! 🥂 »

Nous souhaitons à Rihanna et à toutes les mamans fabuleuses du monde une bonne fête des mères !