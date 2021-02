Feliciano Lopez ne se souvient pas beaucoup de son premier match du Grand Chelem. C’était en 2001, Roland-Garros, et il avait 19 ans.

Je pense que j’ai été tué au premier tour par Carlos Moya, si je ne me trompe pas. Il était mon idole en grandissant », a déclaré Lopez. «Pour moi, c’était comme un cadeau, de jouer Carlos à Roland-Garros.

Près de 20 ans plus tard, Lopez est non seulement toujours en compétition aux événements du Grand Chelem, mais fait l’impensable pour quelqu’un de son âge (à 40 ans). Il s’est rallié après deux sets, lors d’une journée chaude et humide, pour battre le n ° 31 Lorenzo Sonego 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 à l’Open d’Australie.

Il ne s’y attendait probablement pas, après deux sets à aimer (up), vous ne vous attendez pas à ce que le gars de 39 ans revienne », a déclaré Lopez, certes épuisé après le match.

Peut-être encore plus étonnant, Lopez joue à son 75e tournoi consécutif du Grand Chelem, un record parmi les joueurs en simple masculin. Il n’a raté aucun majeur depuis l’Open de France 2002.

Pour mettre cela en perspective, Roger Federer a réussi 65 tournois du Grand Chelem consécutifs avant de devoir se retirer de Roland-Garros 2016 en raison d’une blessure. Le joueur masculin le plus proche avec une séquence active est l’Italien Andreas Seppi à 62 ans; parmi les femmes, c’est Alize Cornet à 56 ans.

Lopez s’est taillé une carrière décente, avec sept titres en carrière (plus de la moitié sur son gazon bien-aimé) et quatre apparitions en quarts de finale aux Slams (dont trois à Wimbledon).

Mais c’est sa longévité et sa constance qui le distinguent des autres. Entrer régulièrement dans les tirages principaux des majors dépend du maintien d’un classement parmi les 100 premiers, et Lopez l’a fait aussi pendant la majeure partie de sa carrière. (Il est actuellement classé n ° 65.)

Lopez a même réussi à maintenir sa séquence ici à Melbourne malgré les décisions difficiles de voyager peu de temps après que sa femme a donné naissance à leur premier enfant, Dario, il y a un peu plus d’un mois.

Je ne savais pas si j’allais pouvoir venir ici, a-t-il déclaré après sa victoire au premier tour. J’étais jusqu’à la dernière minute en train de réfléchir à ce que je devrais faire, si je venais ou si je restais enfin à la maison.

Le voyage en valait sans doute la peine, surtout après son improbable victoire contre Sonego. C’est peut-être le match de cinq sets le plus mémorable de sa carrière, a-t-il déclaré.

Gagner un match dans un Slam pour moi maintenant est très spécial. Si je le fais comme je l’ai fait aujourd’hui, encore plus, dit-il. Donc, être dans le troisième tour maintenant, c’est quelque chose de très spécial pour moi. C’est pourquoi je suis très heureux aujourd’hui.

NOUVEAU TITRE: MOM

L’ancienne n ° 1 et championne de l’Open d’Australie 2018, Caroline Wozniacki, se prépare à ajouter Mom à sa liste de titres.

La danoise de 30 ans a annoncé sur Twitter qu’elle était enceinte, écrivant: J’ai hâte de rencontrer notre petite fille en juin!

Wozniacki a également publié une photo qui comprenait des photos échographiques, des chaussures de bébé et un animal en peluche.

Elle a pris sa retraite du tennis professionnel après une défaite au troisième tour l’an dernier à Melbourne Park.

Wozniacki a épousé l’ancien joueur de la NBA David Lee en 2019.

RETOUR DOUBLE MIXTE

Les matchs de double mixte n’obtiennent pas beaucoup de traction au début des tournois du Grand Chelem. L’année dernière, Jamie Murray et Bethanie Mattek-Sands ont tout changé et ils sont de retour cette année en équipe à l’Open d’Australie.

Murray et Mattek-Sands, les finalistes éventuels, ont battu l’équipe de tête de série de Barbora Strycova et Marcelo Melo au premier tour l’an dernier.

Deux matchs dans ce match, c’est quand tout le plaisir a commencé. Mattek-Sands a frappé un tir sur la ligne pour gagner apparemment un point. Mais l’arbitre de chaise a donné le point à Melo et Strycova, invoquant une entrave de Murray parce qu’il a appelé à un défi au milieu du rallye.

La décision a stupéfié Mattek-Sands et Murray, et une dispute s’est ensuivie entre la paire et l’arbitre de chaise qui a duré 10 minutes.

Dites-moi, comment êtes-vous censé appeler un défi au milieu d’un point rapide, a déclaré Mattek-Sands à l’arbitre. Savez-vous à quelle vitesse la balle vient vers moi?

L’arbitre a déclaré que Mattek-Sands avait besoin d’arrêter le rallye pour que le défi ait eu lieu, et le point à Strycova et Melo a été maintenu.

Strycova est également de retour cette année avec un nouveau partenaire, Nikola Mektic, en tête du tirage au sort. Mattek-Sands et Murray ne sont pas ensemencés.

Les doubles mixtes ont été annulés aux États-Unis, à l’Open et à l’Open de France l’année dernière en raison des restrictions en place pour la pandémie COVID-19.