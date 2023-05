Feisty I’m A Celebrity campmate a embauché un JET PRIVÉ pour rentrer chez lui, révèle Paul Burrell

L’ancien majordome de la PRINCESSE Diana, Paul Burrell, a dénoncé le camarade de camp I’m A Celebrity qui a loué un JET PRIVÉ pour rentrer chez lui.

Après que les stars aient dû faire face à un retard de six heures sur leur vol, Georgia ‘Toff’ Toffolo a refusé d’attendre.

Rex

Elle a affrété un jet privé pour rentrer au Royaume-Uni le plus rapidement possible après des semaines en Afrique du Sud.

Dans une interview explosive avec le dernier expulsé Paul, l’homme de 64 ans a détaillé les secrets de la série all-star.

Il dit que le groupe s’est tous assis ensemble pour le dîner une fois le tournage terminé.

Mais les choses se sont détériorées à l’aéroport d’origine lorsqu’un vol annulé a obligé certains membres du groupe à attendre six heures.

Des stars, dont Helen Flanagan, auraient gémi à propos du retard, désireuses de rentrer chez elles.

Paul a révélé: «Certaines personnes se sont plaintes de ne pas avoir pris le vol de retour.

« Eh bien, certains d’entre nous ont dû rester un jour de plus en Afrique du Sud, dans un hôtel et notre famille s’ennuie un autre jour.

« Alors, calmez-vous gang, calmez-vous ! Vous savez, vous avez tous eu votre moment de gloire.

« Toff s’est en fait procuré un jet privé pour rentrer chez elle. »

Réfléchissant au fait que Toff ait quitté la jungle plus tôt dans la série que prévu, Paul a ajouté: « Quand Toff est parti, j’ai pensé que c’était très injuste. J’avais Toff en finale, dans ma tête, parce qu’elle est fougueuse, elle est jeune, elle est drôle. Elle est tout ce que le spectateur veut.

Pendant ce temps, Paul affirme que la co-star controversée Janice Dickinson a quitté de manière choquante le groupe I’m A Celeb WhatsApp après une série de ruptures de casting.

Il dit que Janice est maintenant boudée par tout le groupe après un comportement de choc et se déclare la plus célèbre.

L’ancien majordome royal a déclaré: « Nous avons un groupe WhatsApp I’m A Celebrity Legends. Et nous nous parlons tous au fur et à mesure que chaque nuit se déroule et nous disons tous, wow, je ne savais pas que c’était arrivé.

« Maintenant, nous regardons tout et nous voyons le contexte de tout.

« Nous nous envoyons constamment des textos en disant, oh tu as fait ça. Ouah.

« J’ai des grondements à avoir. »

Paul a ajouté : « Mais j’ai adoré être dans la jungle, c’était magique.

« J’ai rencontré le groupe de personnes le plus incroyable.

« Bien qu’il y ait eu de petits soucis en cours de route, c’est la nature humaine. »

