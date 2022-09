Feist quitte la tournée d’Arcade Fire suite à de multiples allégations d’inconduite sexuelle contre Win Butler

Police plus grande

La musicienne canadienne Leslie Feist a déclaré qu’elle quittait la tournée d’Arcade Fire en raison d’allégations d’inconduite sexuelle contre le chanteur Win Butler.

Feist avait été réservé pour la première partie de la tournée européenne de la tournée «We» du groupe montréalais, qui a débuté mardi à Dublin.

La tournée a eu lieu quelques jours seulement après que la publication américaine de divertissement Pitchfork a publié un article contenant des allégations selon lesquelles le musicien de 42 ans aurait eu des interactions sexuelles inappropriées avec quatre personnes.

Parmi les plaintes adressées à Pitchfork par les accusateurs figuraient le fait que les interactions présumées étaient inappropriées en raison des écarts d’âge et de la dynamique de pouvoir en jeu et comprenaient des avances importunes. L’un des accusateurs a déclaré à Pitchfork Butler qu’il les avait agressés sexuellement à deux reprises en 2015, alors qu’ils avaient 21 ans et qu’il en avait 34.

La Presse canadienne n’a pas vérifié de manière indépendante les comptes décrits dans le rapport, et Butler nie les allégations. Il dit que toutes les rencontres ont eu lieu entre adultes consentants et qu’il n’a jamais touché une femme contre son gré ni exigé des faveurs sexuelles.

Dans une déclaration publiée sur Instagram, Feist dit qu’elle était déjà dans un pub à Dublin lorsqu’elle a appris les allégations pour la première fois. Elle a joué les deux premières nuits des dates prévues.

Elle dit qu’elle n’est pas en mesure de régler la situation en quittant la tournée, ni en restant. Cependant, elle dit qu’elle doit prendre ses distances “de cette tournée, pas de cette conversation”.