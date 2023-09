Feinstein, sénateur pionnier de Californie, décède à 90 ans

« Son décès est une grande perte pour tant de personnes, de ceux qui l’aimaient et prenaient soin d’elle jusqu’au peuple californien qu’elle a consacré sa vie à servir », a déclaré Sauls dans le communiqué. « Le sénateur Feinstein n’a jamais reculé devant le combat pour ce qui était juste et juste. En même temps, elle était toujours prête à travailler avec n’importe qui, même avec ceux avec qui elle n’était pas d’accord, si cela signifiait améliorer la vie des Californiens ou le bien de notre nation.

« Rares sont les femmes qui peuvent être qualifiées de sénatrice, présidente, maire, épouse, mère et grand-mère. Le sénateur Feinstein était une force de la nature qui a eu un impact incroyable sur notre pays et sur son État d’origine », a-t-il poursuivi. « Elle a laissé un héritage indéniable et extraordinaire. Il y a beaucoup à dire sur qui elle était et ce qu’elle a fait, mais pour l’instant, nous allons pleurer le décès de notre patron, mentor et ami bien-aimé.

Feinstein a été la première femme élue au Sénat de Californie en 1992 et est devenue l’une des politiciennes les plus puissantes du Capitole. En tant que présidente de la commission sénatoriale du renseignement, elle s’est battue avec l’administration Obama au sujet du rapport classifié sur le programme de torture de la CIA à la suite des attentats du 11 septembre 2001 – ce qui a suscité le respect aussi bien des républicains que des démocrates.

Le président Joe Biden a qualifié Feinstein de « pionnier américain et de véritable pionnier » dans un communiqué.

« Souvent la seule femme dans la salle, Dianne était un modèle pour de nombreux Américains – un travail qu’elle prenait au sérieux en encadrant d’innombrables fonctionnaires, dont beaucoup servent maintenant dans mon administration », a déclaré Biden dans le communiqué. « Elle a eu un impact immense sur les jeunes dirigeantes à qui elle a généreusement ouvert les portes. Dianne était dure, pointue, toujours préparée et n’a jamais donné de coup de poing, mais elle était aussi une amie gentille et fidèle, et c’est ce qui va le plus manquer à Jill et moi.

Feinstein a commencé à faire face à des problèmes de santé après avoir remporté son cinquième mandat complet de sénateur en 2018. Elle a démissionné de son poste de principale démocrate de la commission judiciaire et a quitté le poste de sénatoriale pro tempore, un poste qui l’aurait placée dans la lignée des élections présidentielles. Succession.

Après une absence de trois mois du Sénat cette année suite à un diagnostic de zona, Feinstein est retourné à Washington et a continué à voter pour faire avancer les candidats judiciaires de Biden au Sénat. On la voyait souvent se déplacer dans le Capitole en fauteuil roulant et avait montré des signes de confusion lors des entretiens dans les couloirs et lors des audiences du comité. En août, Feinstein est tombée à son domicile de San Francisco et a été hospitalisée pendant une courte période. Elle a voté en faveur d’un projet de loi de dépenses crucial jeudi matin, mais a raté deux votes jeudi après-midi.

« Elle a été l’une des législatrices les plus efficaces de mémoire récente en raison de sa volonté de travailler de bonne foi de l’autre côté de l’allée afin de résoudre des problèmes complexes », a déclaré le sénateur. Thomas Tillis (RN.C.), qui a siégé avec elle au comité judiciaire.

Feinstein était également un partisan renommé de la législation sur la sécurité des armes à feu. Comme l’a déclaré son collègue sénateur. Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a déclaré vendredi matin : « Pendant longtemps, entre 1994 et la tragédie de Newtown en 2012, Dianne a souvent été une voix solitaire mais inébranlable sur la question de la violence armée.

Trois démocrates de la Chambre des représentants de Californie – représentants. Adam Schiff, Katie Porter et Barbara Lee – sont tous candidats pour un mandat complet de six ans aux élections de 2024. Le remplaçant intérimaire de Feinstein servira jusqu’à l’année prochaine, et la sélection de Newsom est un choix difficile qui ne manquera pas d’aliéner les gens.

Newsom s’était engagé à un moment donné à nommer une femme noire s’il obtenait une deuxième nomination au Sénat. Mais il a récemment déclaré que si Feinstein ne terminait pas son mandat, il choisirait un sénateur par intérim plutôt que Lee, qui brigue le siège de Feinstein. Lee a critiqué Newsom pour ces commentaires.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a rendu hommage à Feinstein, appelant à une minute de silence alors qu’un bouquet de roses et un tissu noir reposaient sur son bureau. Schumer a rappelé le combat de Feinstein pour l’interdiction des armes d’assaut, sa propension à étudier une question avant de voter, ainsi que sa « force et son intégrité ».

« Nous avons perdu un géant au Sénat. La sénatrice Dianne Feinstein était l’une des personnes les plus extraordinaires qui aient jamais honoré le Sénat », a déclaré Schumer.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a également rendu hommage à Feinstein, soulignant que lui et son épouse, Elaine Chao, partageaient une amitié avec elle au fil des ans.

L’ancien président Barack Obama a déclaré que Feinstein était l’un des hommes politiques qui se sont lancés « dans la fonction publique parce qu’ils se soucient de ce pays et des gens qu’ils représentent ».

« J’ai fait la connaissance de Dianne pour la première fois au Sénat, où elle était une ardente défenseure des mesures de sécurité concernant les armes à feu et des droits civiques. » Obama a dit le X. « Plus tard, lorsque j’étais président, j’en suis venu à compter sur elle en tant que partenaire de confiance dans la lutte visant à garantir des soins de santé abordables et des opportunités économiques pour tous. »

La fille de Dianne, Katherine Feinstein, et la présidente émérite de la Chambre Nancy Pelosi (Démocrate de Californie) étaient assises dans la tribune pendant que leurs collègues du Sénat rendaient hommage. Ils étaient assis étroitement l’un contre l’autre, les bras croisés. Des membres de la délégation de la California House se sont également levés sur le terrain.

Son décès porte la majorité fonctionnelle des démocrates au Sénat à 50 voix, contre 49 voix pour les républicains. Deux autres sénateurs démocrates ont été testés positifs pour Covid cette semaine – et la majorité du caucus fait appel au sénateur inculpé. Robert Méndez (DN.J.) de démissionner.

Kierra Frazier, Jennifer Haberkorn, Ursula Perano et Jeremy B. White ont contribué à ce rapport.