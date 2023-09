Feinstein a ouvert la voie au Sénat, avec un héritage de « vie féministe »

(Bloomberg) – Bien avant de devenir le symbole d’un Sénat vieillissant, Dianne Feinstein était la politicienne la plus admirée de Californie.

Réservée, vénérée à son époque, omniprésente, Feinstein a été tout au long de ses 60 années de vie publique la version californienne de la reine. Et comme la reine Elizabeth II, Feinstein a continué à travailler jusqu’au dernier jour de sa longue vie, votant pour éviter la fermeture du gouvernement quelques heures seulement avant de mourir à Washington, DC, jeudi soir, à l’âge de 90 ans.

C’est le sens du devoir de Feinstein – associé à sa nature obstinée et souvent à contre-courant – qui l’a empêchée de démissionner du siège du Sénat américain qu’elle occupait depuis 1992, ont déclaré ses proches lors de sa détérioration publique.

« Son état d’esprit était de faire le travail quoi qu’il arrive et que tout le monde autour d’elle fasse aussi son travail, quoi qu’il arrive », a déclaré Jim Lazarus, qui a d’abord travaillé pour Feinstein lorsqu’elle était présidente du conseil d’administration de San Francisco. Superviseurs dans les années 1970, puis elle fut adjointe au maire et conseillère au Sénat.

C’est dans son rôle au sein du conseil de surveillance que Feinstein a pris sa place sur la scène nationale, dans les heures qui ont suivi les assassinats à l’hôtel de ville du maire George Moscone et du superviseur Harvey Milk le 27 novembre 1978.

Feinstein, qui avait vu le tueur, l’ancien superviseur Dan White, se rendre à son bureau, a découvert le corps de Milk et a vérifié son pouls, sa main glissant dans le trou de balle dans son poignet. Elle n’a eu que peu de temps pour essuyer le sang avant qu’il ne lui incombe, la prochaine dans la file d’attente au siège du maire, de raconter à la ville ce qui s’était passé.

Posé et inflexible, Feinstein, devenu maire, a assuré aux gens que San Francisco se remettrait des « dommages spirituels » causés par les meurtres.

Le printemps suivant, des émeutes éclatèrent dans les rues lorsqu’un jury déclara White coupable d’homicide involontaire plutôt que de meurtre dans le cadre des meurtres commis à l’hôtel de ville. À une époque de chaos, « ce que vous avez reçu de Dianne, c’est ce sentiment que quelqu’un est aux commandes, ce sentiment de stabilité », a déclaré l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi dans une interview avant la mort de Feinstein. «Les gens savaient qu’elle ne serait pas émotive et ne éclaterait pas. C’était cette personne sérieuse, respectée, qui avait la confiance de la ville. »

Au milieu des années 1980, Feinstein et son mari Richard Blum ont déménagé en face de Pelosi, qui devenait de plus en plus active dans les cercles politiques démocrates de la ville à mesure que ses cinq enfants grandissaient.

« Nous étions amis et voisins, mais nous n’étions pas particulièrement au même endroit sur l’échiquier politique », a déclaré Pelosi, qui a été élue pour la première fois au Congrès en 1987. « Ma fille aînée, Nancy, adorait absolument Dianne et les autres enfants plaisantaient. et dites : « Si maman se présentait contre Dianne, pour qui voterait-elle ? »

Feinstein a échoué en 1990 dans sa campagne pour devenir gouverneur, mais en 1992, avec Barbara Boxer, elle a été élue au Sénat américain, faisant de la Californie le premier État à élire deux femmes sénateurs. En devenant la femme la plus ancienne de l’histoire du corps, Feinstein a également été la première femme à présider ou à être le membre le plus ancien des démocrates au sein des puissantes commissions judiciaires, du renseignement et des crédits du Sénat.

Même si Feinstein a promu une législation historique, notamment l’interdiction des armes d’assaut de 1994 et des protections environnementales historiques, elle s’est éloignée de Pelosi et d’autres démocrates dans son soutien à la peine de mort, son refus de soutenir le Green New Deal ou d’adhérer au mouvement Black Lives Matter. En 2018, dans une réprimande sans précédent, le Parti démocrate de Californie a refusé de soutenir la réélection de Feinstein.

La politique centriste de Feinstein – façonnée à l’époque révolue où les bureaux locaux en Californie étaient non partisans – la mettait de plus en plus en désaccord avec ses collègues démocrates à mesure que le parti devenait plus progressiste. Feinstein semblait décalée non seulement en raison de son âge, mais aussi de son refus de s’engager dans les guerres culturelles.

Dans un article de 2011 sur le 100e anniversaire de la naissance de Ronald Reagan, Feinstein écrivait que même si Reagan était un républicain conservateur, il « avait une conviction de bon sens qui a contribué à ses réalisations. Vous ne l’auriez pas vu prononcer un discours comme beaucoup le font aujourd’hui – insultant ses adversaires.

Bien que critiquée par ses collègues démocrates pour ne pas être assez progressiste, Feinstein était à bien des égards une femme en avance sur son temps. Elle était une fervente partisane du droit à l’avortement. En tant que maire, elle a soutenu une législation interdisant la discrimination dans l’emploi sur la base de l’orientation sexuelle, et en tant que sénatrice, elle a organisé une réception de mariage à son domicile de San Francisco pour un couple de lesbiennes bien connu qui défendait le mariage homosexuel.

Même si elle n’était pas un mouvement féministe à la manière de Pelosi ou d’Hillary Clinton, Feinstein a déclaré qu’elle vivait « une vie féministe », selon le Washington Post.

« J’ai dû quitter mon emploi parce qu’il n’y avait pas de congé de maternité », a-t-elle déclaré. «J’ai élevé un enfant en tant que mère célibataire. J’ai rédigé un projet de loi. Je n’ai pas marché, mais je l’ai vécu.

L’ancien maire de San Francisco, Willie Brown, a rencontré Feinstein pour la première fois en 1961, lorsque des militants locaux ont organisé une manifestation contre les agents immobiliers qui refusaient de montrer une nouvelle maison au jeune avocat noir inconnu de l’époque et à son épouse.

« Il y avait Dianne, cette femme au foyer, poussant une poussette et tenant une pancarte », a déclaré Brown dans une interview avant la mort de Feinstein. « Je ne pense pas qu’elle ait jamais protesté contre quoi que ce soit dans sa vie. »

L’ancienne membre de la Chambre, Jackie Speier, était candidate à l’Assemblée de l’État de Californie en 1986 lorsque Feinstein s’est présenté pour elle.

« Je n’étais pas le candidat choisi par le parti et je n’ai pas pu obtenir de soutien ni de financement », a déclaré Speier. « Dianne m’a soutenu. » Lorsque le mari de Speier a été tué dans un accident de voiture alors qu’elle était enceinte, Feinstein a réconforté Speier et l’a encouragée à rester dans la vie publique.

Comme Feinstein, Speier a également eu une expérience personnelle de la violence armée, ayant été abattu alors qu’il était un jeune assistant du représentant Leo Ryan sur le tarmac de Guyane avant le massacre de Jonestown en 1978.

Élue plus tard à l’ancien siège de Ryan au Congrès, Speier affirme qu’elle et Feinstein n’ont jamais discuté de leur histoire en tant que survivants. Au lieu de cela, dit Speier, ils se sont concentrés sur le travail de Feinstein sur le rapport historique de la commission sénatoriale du renseignement critiquant la torture par la CIA des détenus soupçonnés de terrorisme.

Cette insistance à s’acquitter de la tâche à accomplir, en accordant peu d’attention aux politiques d’identité, à l’orthodoxie des partis ou aux exigences du cycle de l’information, a fait de Feinstein une icône féministe improbable.

«C’est une femme qui a mené une vie de premières phénoménales», déclare Speier. « Et elle n’y est pas parvenue en disant : ‘Mère, puis-je’, mais en ayant une colonne vertébrale en acier. »

Feinstein semblait prête à endurer les indignités du vieillissement et de la fragilité aux yeux du public, y compris un procès intenté par sa fille dans le cadre d’une bataille familiale concernant la succession de son défunt mari, la décrivant comme une victime de maltraitance envers les personnes âgées.

« Tout cela est une affaire de famille. Cela n’a rien à voir avec le Sénat ou, franchement, avec quoi que ce soit d’autre », a déclaré Feinstein au San Francisco Chronicle dans ce qui serait sa dernière interview.

«J’ai les mains occupées avec le travail des comités, le travail de renseignement et d’autres choses. J’en suis fier, je travaille dur et j’essaie, parce que nous sommes loin, de régler les problèmes californiens comme les incendies de forêt et l’eau, qui sont vitaux à notre survie.

