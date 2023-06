Fegan: Les exploits des White Sox qui m’ont ouvert l’esprit, au baseball et dans la vie

À quoi pensez-vous quand vous pensez à Tim Anderson ?

Pour moi, c’est le bruit sourd de lui qui claque son casque dans le porte-batte après une frappe de trois coups, qui a fait écho sur toutes les surfaces d’un stade presque vide à la fin d’une perte après la date limite de négociation en 2017. Compréhension intellectuelle de ce joueur le développement implique la lutte et que le talent brut était là, il était toujours si difficile de comprendre le poids de tant de misère – un meilleur ami assassiné, une équipe réduite à néant autour de lui, la pire performance de sa carrière professionnelle, la frustration palpable de tout cela – ne pas écraser quelqu’un.

Et peut-être que si vous le pouviez, une percée qui ressemblait à sa campagne 20-20 en 2018 – où ses outils physiques brillaient juste assez pour faire de lui un grand ligueur décent – ​​semblait plus réaliste qu’un titre au bâton.

Mais ensuite, Anderson a atteint plus de 0,300 par an, est devenu une figure nationale bruyante et a élargi mon esprit sur ce qui était possible dans le baseball et peut-être dans la vie. Cela m’a secoué d’être enraciné dans les froides réalités des attentes raisonnables. Et donc maintenant, quand je le vois à un autre point bas, luttant à nouveau pour des raisons à la fois sous son contrôle et hors de son contrôle, et où tout évolue à partir d’ici – déclin continu, un arrêt-court, un échange – je me souviens du son de son casque résonnant sur le porte-chauve-souris, et rappelez-vous qu’un jour, j’ai réalisé que je ne l’entendais plus beaucoup.

À la fin de 2019, je pensais qu’il devenait grossier de continuer à demander aux officiels de l’équipe des mises à jour sur Jake Burger. À cette époque, deux saisons de développement avaient été perdues – un glas potentiel même pour une bonne perspective – à cause d’une jambe blessée qui ne lui permettrait toujours pas de jouer. J’ai entendu dire qu’il envisageait de quitter complètement le jeu qu’il aimait. Placer sa tourmente aux côtés d’autres joueurs se remettant de tensions aux ischio-jambiers plus courantes et d’épaules raides, alors que ce à quoi il était confronté manquait de précédent ou de cadre, ressemblait à un échec à réaliser le paysage. Vous vous êtes demandé si Burger pouvait et irait bien, pas quand il reprendrait ses activités de baseball.

Maintenant, il n’est pas seulement OK, mais apparemment déchargé et le tissu conjonctif social d’une équipe. Pas seulement jouer à nouveau, mais fonctionnellement essentiel. Pas seulement en train d’écraser des balles de baseball, mais aussi vite que possible, plus vite que lorsque je l’ai vu au sol se tordre de douleur il y a cinq ans. C’est toujours surprenant chaque jour.

Vous faites ce travail assez longtemps, et vous commencez à lire les avis de blessure aussi cyniquement que les fans les plus grincheux, même s’il serait inapproprié de l’écrire comme tel. Si quelqu’un se dirige peut-être vers l’IL, il y est vraiment déjà. S’ils ont peut-être besoin d’une intervention chirurgicale, ils le font certainement, mais ne l’ont peut-être pas encore concédé. S’ils reviennent d’une blessure sans restrictions, ils passeront les prochaines semaines ou les prochains mois à réapprendre à faire confiance à leur corps. Je pourrais probablement écrire tout un guide à ce sujet. Mais je penserais plutôt à Burger, qui a élargi mon esprit et m’a rendu curieux de ce qui est possible, et moins prompt à exclure ce qui est peu probable.

J’ai écrit tellement d’histoires, et pas seulement de 2017 à 2019, sur des prospects qui n’ont pas fonctionné. J’ai parlé à tant de joueurs avec un ensemble de compétences bancables qui les ont aidés à s’épanouir aux niveaux inférieurs des mineurs, seulement pour les voir rendus sans objet lorsqu’ils ont été promus dans des ligues qui ont tendu une embuscade à leurs défauts à plusieurs reprises.

Et avec tant de perspectives à écrire en 2017, je n’ai pas d’abord pris la peine de Jimmy Lambert, un lanceur d’université à succès qui ne manquait pas de chauves-souris avec son approche de plomb-curseur à Winston-Salem au cours de sa première année complète dans le ballon professionnel. Il était suffisamment mince pour que, lorsqu’il était assis dans la tribune de presse, je ne l’ai même pas reconnu en tant que joueur jusqu’à ce qu’il se lève et que la taille et les longs membres d’un lanceur se révèlent.

Un an plus tard, j’ai vu Lambert accorder cinq points en six manches au même niveau lors d’une sortie qui s’est terminée par un coup de gant de frustration dans l’abri. Mais tout avait changé. Son arsenal avait été refait, sa balle rapide a atteint 96 mph et n’a jamais été touchée lorsqu’il l’a placée aux lettres. À partir du même point de libération élevé dans sa livraison, une balle courbe et un changement sortiraient de sa main de la même manière avant de se séparer dans des chemins séparés, mais les deux balançoires méritaient et rataient tout de même. Un scout vétéran assis à côté de moi, opérant sur un vieux rapport, m’a dit que le changement de Lambert, s’estompant subtilement sur le côté de son bras, n’était que son curseur qui reculait à plusieurs reprises.

Alors qu’il n’a même pas dominé une formation pleine de joueurs qui ne feraient jamais les majors, et j’ai littéralement vu Dylan Cease vaporiser cette même équipe au cours de la même série, les lancers de Lambert ont fait tout ce qu’il faut aux frappeurs que les entraîneurs, les dépisteurs, les têtes parlantes, etc. rechercher. Je ne suis pas un éclaireur ou un analyste, et je n’ai pas beaucoup joué au baseball organisé en grandissant, mais je voulais faire confiance à ce que je voyais. Cela a aidé Lambert à pouvoir articuler chaque ajustement qu’il avait fait et pourquoi dans les moindres détails, et m’a dit que j’avais raison à propos de son changement

Il a fait face à des blessures depuis lors, à un niveau apparemment menaçant pour sa carrière. Il a déménagé dans l’enclos des releveurs et a traversé des luttes. Mais Lambert est un grand ligueur. Son truc fonctionne. Chaque fois qu’il a affronté des gens comme Byron Buxton – il l’a éliminé lors de leurs deux rencontres – est un petit rappel que ce n’est pas la chose la plus folle de croire en ses propres capacités ou en celles de quelqu’un d’autre.

Chuck Garfien m’a récemment demandé qui était mon joueur préféré à couvrir. J’apprécie la question, parce que les moments où j’ai eu l’impression de comprendre un joueur – que je les ai représentés honnêtement, ou j’ai juste eu l’impression qu’ils reconnaissaient mes tentatives de les traiter avec dignité même en écrivant sur la façon dont ils se trompaient plus ou moins – sont ce que Je retiendrai au plus près toute cette expérience.

Et je déteste aussi la question, car cela signifie que je dois réduire les choses à une seule, apparemment mettre de côté de grandes expériences avec des dizaines de personnes, et passer du temps à faire semblant d’y réfléchir profondément plutôt que d’admettre simplement que c’était Lucas Giolito. C’est une personne douce et généreuse, et nous aimons tous les deux les mêmes émissions de télévision et nous sommes peut-être les deux seules personnes du club des White Sox à avoir écouté des chansons de People Under the Stairs le mois dernier. Mais de plus, à un moment formateur de ma carrière, son retour d’être aussi horrible que j’ai vu quelqu’un l’être pour avoir certains des plus grands moments que j’ai vus sur un terrain de baseball… eh bien, cela m’a ouvert l’esprit. J’essaie de me concentrer sur ce que j’ai appris dans ce travail. Et la capacité de Giolito à retenir deux concepts dans son esprit – que les choses peuvent être intolérablement mauvaises pour vous en ce moment, mais cela ne signifie pas que vous n’êtes pas encore capable d’être ce que vous voulez être – est quelque chose que j’essaie d’apprendre maintenant.

Ce n’est peut-être pas le pire moment pour faire une pause ou vous faire imposer une pause. Les choses ne vont pas bien. Les White Sox sont à nouveau déçus. Nous nous dirigeons vers une longue période de pointage du doigt et de récrimination dans ce qui ressemble à une autre saison où de bien meilleures choses que celle-ci ont été promises. Vous pouvez être rempli d’optimisme et marcher jusqu’au stade avec le désir d’apprendre tous les jours, mais vous devez quand même dire ce qui doit être dit lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il semble certainement que beaucoup plus de ces moments arrivent bientôt.

Je pense que mon histoire préférée, ou l’histoire la plus représentative de ce que j’ai essayé de faire ici, était celle de Carlos Rodón sans coup sûr. Certains des éloges qu’il a reçus sont venus de types de journalistes de la vieille école qui ont supposé que je l’avais assemblé « dans les délais ». C’était la chose la plus éloignée de la vérité. Je n’ai pas classé cette chose avant 4 heures du matin, des heures après avoir envoyé un texto à son entraîneur du lycée, toujours inquiet de bien faire les choses. J’avais toujours été sur mes orteils autour de Rodón jusqu’à ce moment-là. Je l’ai trouvé génial de parler de lancer une fois que vous l’avez lancé, mais souvent pessimiste. C’était très compréhensible compte tenu de la douleur et de la frustration auxquelles il était confronté, mais quand quelqu’un vous regarde fixement, il est difficile d’être sûr qu’il ne s’agit pas de vous.

Voir Rodón libéré de ces fardeaux en 2021 – souriant, accessible et effacé à propos des luttes qui l’ont précédé – a soudainement montré clairement quelle avait été la dynamique. Ses frustrations envers lui-même, sa forte conviction qu’il ne respectait pas ses propres normes élevées jusque-là, avaient enveloppé toutes ses conversations sur son travail. Être dur avec vous-même, même lorsque les revers auxquels vous faites face sont largement indépendants de votre volonté ? Je pourrais beaucoup comprendre ça. Et maintenant, je pense que je peux encore.

Le voir revenir de tout ce qu’il a affronté pour profiter des hauts qu’il a produits, n’est pas quelque chose que je pensais voir un jour. Mais je l’ai fait, et cette expérience m’accompagne chaque fois que je dois évaluer de longues cotes, un point bas et un avenir apparemment sombre. Je peux penser à ce que Rodón a fait et me rappeler comment j’ai essayé de résumer ce que cela signifiait : la douleur n’a pas à être la fin.

(Photo de James Fegan interviewant Michael Kopech en 2019 : Associated Press / David Banks)