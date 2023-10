Le défi annuel Feeding Fredonia de l’église presbytérienne de Fredonia aura lieu du 16 au 29 octobre. Pour la première fois, elle se terminera par un festival.

« Nous avons été tellement époustouflés par cette communauté. Lorsque nous le demandons, cette communauté se présente avec de la nourriture et des chèques par la poste », a déclaré la révérende Holly Clark-Porter de l’église. « Les églises, les entreprises et les particuliers se mobilisent et, d’une manière ou d’une autre, nous avons toujours des sacs pleins au moment où nous commençons à servir les gens. Nous voulons donc remercier la communauté avec un festival.

Elle a continué, « Il y aura de la peinture de citrouilles pour les enfants (citrouilles et fournitures fournies), des jeux, une maison gonflable, des boissons chaudes, de la nourriture à acheter et des musiciens locaux. Si vous souhaitez toujours contribuer avec votre don, nous accepterons les dons lors du festival. Cependant, c’est un cadeau de remerciement à toute cette communauté. Tout le monde est bienvenu! Venez avec votre costume d’Halloween !

Le festival aura lieu le 28 octobre de 13 h à 16 h à l’église située au 219 Central Ave.

Quant à la collecte de nourriture elle-même, le Feeding Fredonia Challenge distribuera des points de collecte dans des entreprises et des organisations les 16 et 17 octobre. Clark-Porter a dit : « Toutes les entreprises qui n’ont pas été contactées mais qui souhaitent participer peuvent envoyer un e-mail à [email protected] ou appeler le 716-679-1501. »

Les résidents sont encouragés à acheter des articles non périssables, tels que des pâtes et de la sauce pour pâtes, des fruits et légumes en conserve, des haricots, de la soupe, des céréales, du beurre d’arachide, des viandes en conserve comme du thon et du poulet, et d’autres articles similaires, puis à les faire don aux entreprises Fredonia participantes.

Pour une liste complète des entreprises participantes, consultez www.fredoniapres.org/events ou la page Facebook de l’église, facebook.com/FredoniaPres.

Les articles donnés vont au Fredonia Food Pantry.

« Nous ne faisons pas de prosélytisme ; ce travail pour nous ne consiste pas à imposer une religion, mais plutôt à montrer de l’amour. » a déclaré Clark-Porter. « Nous servons et travaillons avec des personnes de différentes confessions et nous honorons leurs croyances ou non-croyances. Nous sommes motivés à nourrir les gens et à mettre des sourires sur les visages. Nous sommes motivés à former une communauté qui se soutient les uns les autres.

Elle a ajouté, « Plus que du pain, nous espérons fournir des produits d’épicerie supplémentaires tout en donnant aux gens dignité et amitiés. Il ne s’agit pas d’une transaction : ces gens sont notre peuple. Quand quelqu’un meurt, nous pleurons. Quand ils ont un nouveau petit-enfant, on fête ça ! Nous apprenons à connaître les gens et ils apprennent à nous connaître. En tant que pasteur, je le vois comme le royaume ou la « parenté » de Dieu.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception