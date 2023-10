SKANDIA, MI- Fae Denise Stuart Presley OCDS, née Hampshire, est décédée le 16 octobre 2023 à son domicile de Skandia après une bataille de cinq ans contre le cancer.

Tous ceux qui l’ont côtoyée se souviendront d’elle comme d’une personne aimante, chaleureuse et amicale. Élevée dans le pouce du Michigan, elle a finalement déménagé dans la région de Marquette avec son mari qui travaille dans les mines. La grande passion de la vie de Fae était avant tout la foi chrétienne et le soin et la formation de sa famille.

Membre de la cathédrale Saint-Pierre, elle a partagé son amour pour Jésus avec tous ceux qu’elle a rencontrés et a laissé une impression mémorable à chaque personne avec qui elle a partagé un moment.

Elle a été précédée dans la mort par son père, Ronald G. Hampshire, et son premier mari Edward R. Stuart. Elle laisse dans le deuil son deuxième mari Timothy S. Presley; mère Floy Hampshire; cinq enfants; Joseph (Barbara) Stuart, Heidi (Ryan) Pohl, Rachel (Jeremy) McDaniel, Lincoln (Laura) Stuart, Ian (Kateri) Stuart ; les frères Randy (Shirley) Hampshire et Kenneth Hampshire; treize petits-enfants ainsi que de nombreux neveux et nièces.

Fae laisse également derrière elle sa bien-aimée communauté de frères et sœurs séculiers carmes déchaux qui ont cheminé avec elle vers la perfection chrétienne. Et enfin, les innombrables amis et voisins qu’elle chérissait tant, quelle que soit leur foi, leur croyance ou leur race, étaient tous aimés.

Diagnostiquée d’un myélome multiple en septembre 2018, Fae a failli être emportée par l’assaut de la maladie et grâce aux compétences, aux connaissances et à la diligence raisonnable de ses prestataires de soins de santé, elle a eu un nouveau souffle dans la vie et cinq années supplémentaires pour cultiver des relations plus profondes avec famille et amis. Ils étaient très nombreux à apporter leur aide : le docteur Scott Doughty, le Dr Sheetal Acharya, le PA Steve Gualdoni, le Dr Fritz et Gayle Hoenke, le Dr Rhama Warsame (Mayo Clinic) et le personnel infirmier du service d’oncologie de Marquette General. à l’hôpital (avec un merci spécial à Jennifer, Marcie et Diane qui l’ont accompagnée dès le début de sa maladie).

Le rite de l’enterrement chrétien sera célébré pour les Fae à la cathédrale Saint-Pierre le samedi 21 octobre 2023 à 13 heures avec un déjeuner qui suivra immédiatement la messe. L’inhumation aura lieu au cimetière Holy Cross de Marquette après le déjeuner. Tous sont invités à participer et à prier avec (et pour) Fae alors qu’elle poursuit son pèlerinage, se transformant en l’image de Jésus, franchissant les portes de la mort pour accéder à la vie éternelle.

La visite aura lieu à la Maison Funéraire et Services de Crémation Canale-Tonella le vendredi 20 octobre 2023 de 15h à 18h suivie de l’office de la défunte qui sera prié par ses frères et sœurs carmélites, dans la Cathédrale Saint-Pierre à 19h avec le chapelet. dirigé par le diacre Don Thoren. Tout le monde est bienvenu.

Des mémoires peuvent être rendus à Claves Regni Ministries Inc, qui possède et exploite Northern Apostle Radio 103.9 LPFM, Marquette, MI (clavesregniministries.com) ; les efforts de restauration de la cathédrale Saint-Pierre ou de l’Institut de la culture catholique (instituteofcatholicculture.org).

La maison funéraire et les services de crémation Canale-Tonella aident la famille Presley où les souvenirs de Fae peuvent être partagés sur canalefuneral.com