Feds: les dépotoirs illégaux de Houston pourraient violer les droits civils

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a déclaré vendredi qu’il enquêtait sur un déversement illégal dans la ville de Houston – y compris des cadavres – qui, selon les responsables, sont laissés dans les quartiers noirs et latinos de la quatrième plus grande ville du pays.

L’enquête sera menée par la division des droits civils du département et examinera si la police de la ville et d’autres départements discriminent les résidents noirs et latinos en violation des lois fédérales sur les droits civils. Outre les corps, les objets jetés dans les quartiers à majorité noire ou latino comprennent des appareils électroménagers, des meubles, des pneus, des déchets médicaux et des distributeurs automatiques de billets vandalisés, a déclaré vendredi la procureure générale adjointe Kristen Clarke lors d’une conférence de presse.

“Le déversement illégal est un problème de justice environnementale de longue date, et comme beaucoup d’autres problèmes de justice environnementale, il pèse souvent de manière disproportionnée sur les communautés noires et latino-américaines”, a déclaré Clarke, qui dirige la division des droits civils du département.

L’enquête est la première action de justice environnementale annoncée publiquement depuis que le procureur général Merrick Garland a créé un bureau de justice environnementale au sein de l’agence en mai. Le nouveau bureau se concentre sur les « communautés délimitées » à Houston, à la Nouvelle-Orléans, à Chicago et dans d’autres villes qui ont été exposées à la pollution de l’air et de l’eau provenant d’usines chimiques, de raffineries et d’autres sites industriels.

Les décharges illégales attirent non seulement les rongeurs, les moustiques et d’autres vermines qui présentent des risques pour la santé, mais elles peuvent également contaminer les eaux de surface et rendre les quartiers plus vulnérables aux inondations, a-t-elle déclaré. Ils peuvent également réduire la valeur des propriétés, nuire à la qualité de vie et même réduire la durée de vie prévue, ont déclaré Clarke et d’autres responsables.

“Personne aux États-Unis ne devrait être exposé à un risque de maladie et à d’autres dommages graves en raison d’une gestion inefficace des déchets solides ou de programmes d’application inadéquats”, a-t-elle déclaré.

L’enquête de Houston se concentrera sur Trinity/Houston Gardens, un quartier à prédominance noire et latino du nord-est de Houston. Les résidents se plaignent fréquemment de déversements illégaux là-bas, a déclaré Clarke.

Mary Benton, porte-parole du maire de Houston, Sylvester Turner, a déclaré vendredi qu’elle n’était “pas au courant” que des cadavres étaient jetés n’importe où à Houston. La ville a doublé son amende maximale pour les violations de décharge illégale l’année dernière, a-t-elle déclaré.

L’enquête fédérale fait suite à une plainte de Lone Star Legal Aid, un groupe de défense à but non lucratif qui aide les résidents à faible revenu du Texas et de l’Arkansas sur une série de questions juridiques, notamment les litiges entre propriétaires et locataires, les saisies, la reprise après sinistre et la justice environnementale.

Un porte-parole du groupe basé à Houston n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Matthew Daly, l’Associated Press