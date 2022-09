OVERLAND PARK, Kan. (AP) – Un officier de police de la banlieue de Kansas City qui a tiré et tué un jeune de 17 ans il y a quatre ans ne fera pas face à des accusations de droits civils, ont annoncé vendredi les procureurs fédéraux.

John Albers a été abattu par l’officier Clayton Jenison après avoir sorti une fourgonnette du garage de sa famille à Overland Park, au Kansas, en janvier 2018. Des agents se sont rendus au domicile pour vérifier les informations selon lesquelles Albers publiait des menaces de se faire du mal sur les réseaux sociaux.

Les parents d’Albers n’étaient pas à la maison à ce moment-là.

Le ministère de la Justice a déclaré que son enquête de deux ans sur la fusillade n’avait trouvé aucune preuve pour contredire une conclusion antérieure d’un tribunal civil selon laquelle Jenison avait utilisé une force déraisonnable pour tirer sur Albers.

Cependant, la loi fédérale exige que les enquêteurs prouvent au-delà de tout doute raisonnable que l’officier a “volontairement” utilisé une force déraisonnable, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Les preuves recueillies au cours de l’enquête “ne franchissent pas la barre haute que la Cour suprême a fixée pour respecter cette norme, et le ministère a donc clos son enquête sur cette affaire”, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un communiqué de presse.

Jenison a tiré deux fois sur Albers alors qu’il reculait la fourgonnette devant lui et hors de l’allée, ont déclaré les enquêteurs. Lorsque la camionnette s’est retournée pour faire face à la rue et a commencé à reculer lentement vers la maison, Jenison a tiré 11 autres coups de feu. Albers a été touché par six balles et est décédé sur les lieux.

Jenison a déclaré qu’il avait tiré sur l’adolescent parce qu’il pensait qu’il allait être heurté par la camionnette.

Le procureur du comté de Johnson avait précédemment jugé que la fusillade était justifiée parce que Jenison craignait pour sa vie. Jenison a ensuite reçu un paiement de 70 000 $ dans le cadre d’une indemnité de départ lorsqu’il a accepté de démissionner.

La famille d’Albers a réglé un procès pour mort injustifiée contre la ville pour 2,3 millions de dollars.

Les responsables du ministère de la Justice, qui ont rencontré la famille Albers pour discuter de leurs conclusions, ont déclaré que la décision “ne change rien au fait que sa perte était une tragédie inutile et ne doit pas être interprétée comme autre chose qu’une détermination que le département ne peut pas prouver, au-delà d’un doute raisonnable, chaque élément de la loi pénale fédérale, y compris la volonté ».

