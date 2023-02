Fedor Emelianenko prend sa retraite après sa défaite face à Ryan Bader

La carrière légendaire de Fedor Emelianenko a pris fin au Bellator 290.

Le combat final de Fedor Emelianenko n’était pas ce qu’il voulait – encore moins ce que la plupart des fans de combat voulaient – ​​car il a été dominé en moins de trois minutes par Ryan Bader dans l’événement principal Bellator 290 pour le titre des poids lourds Bellator.

Mais après le combat, de nombreuses personnalités légendaires du MMA, dont certaines sont issues du passé combattant d’Emelianenko – dont Mark Coleman, Randy Couture, Dan Henderson, Chael Sonnen, Quinton “Rampage” Jackson – et d’autres dont Royce et Renzo Gracie, Benson Henderson et Chuck Liddell – est entré dans la cage.

Alors qu’Emelianenko a été vaincu, il souriait toujours après le combat alors que sa carrière légendaire était honorée.

“D’un côté, je suis triste, bien sûr de ne pas avoir livré le combat comme je le voulais”, a déclaré Emelianenko dans l’interview d’après-combat. Mais de l’autre côté, je suis content que tous ces gens soient là pour m’encourager, et tous ces combattants vétérans qui ont marché avec moi au cours des 20 dernières années sont là pour me saluer. Je suis donc très heureux.

« Je suis si heureux de vous voir tous. Merci beaucoup.”

Une rétrospective après que Fedor Emelianenko a mis fin à sa carrière après sa défaite face à Ryan Bader au Bellator 290

La légende d’Emelianenko a commencé en 2000, lorsqu’il a fait ses débuts professionnels en MMA avec RINGS. Emelianenko a remporté ses quatre premiers combats, dont une victoire sur Ricardo Arona, avant une défaite controversée contre Tsuyoshi Kohsaka au deuxième tour du tournoi King of Kings 2000 de la promotion.

Ce serait la seule fois où Emelianenko perdrait pendant un peu moins d’une décennie. Il gagnerait cinq fois de plus dans RINGS, remportant le tournoi Absolute Class 2001 dans le processus, avant de rejoindre la promotion où il se ferait un nom – PRIDE.

Les noms qu’il combattrait et battrait dans PRIDE sont les favoris historiques des fans – Antonio Rodrigo “Big Nog” Nogueira, Mirko “Cro Cop” Filipovic, Mark Hunt, Mark Coleman, Kevin Randleman, Gary Goodridge.

Emelianenko a battu Nogueira pour devenir le premier champion poids lourd de la promotion et a remporté le Grand Prix poids lourd 2004 avec des victoires sur Coleman, Randleman, Naoya Ogawa et Nogueira.

Emelianenko a également battu Filipovic au PRIDE Final Conflict 2005 pour conserver le championnat des poids lourds PRIDE dans une bataille qui a été nommée non seulement Combat de l’année, mais Combat de la décennie pour les années 2000.

Après la fermeture de PRIDE, les combats avec Randy Couture et Brock Lesnar ne se sont pas concrétisés. Mais Emelianenko remporterait des victoires sur Matt Lindland, Hong-man Choi, Tim Sylvia et Andrei Arlovski avant de rejoindre Strikeforce.

Les débuts d’Emelianenko dans Strikeforce l’ont vu en difficulté contre Brett Rogers avant de gagner par KO au deuxième tour. Mais en juin 2010, la légendaire série d’invincibilité d’Emelianko a pris fin lorsqu’il a été rapidement soumis par Fabricio Werdum. Il a ensuite quitté Strikeforce après des pertes supplémentaires face à Antonio “Bigfoot” Silva et Dan Henderson.

Emelianenko a remporté trois victoires contre Jeff Monson, Satoshi Ishii et Pedro Rizzo avant de prendre sa retraite en 2012. Il reviendrait cependant dans le sport en 2015 et rejoindrait Bellator quelques années plus tard.

Après une défaite maladroite contre Matt Mitrione au Bellator NYC, Emelianenko a participé au Grand Prix des poids lourds de la promotion pour couronner son premier champion des poids lourds en plus de deux ans. Emelianenko a terminé Frank Mir et Chael Sonnen avant une défaite contre Bader.

Il a ensuite remporté une victoire sur son compatriote PRIDE alun Quinton « Rampage » Jackson au Bellator 237 avant que son prochain combat ne soit retardé en raison de la pandémie de COVID. Il reviendrait dans la cage du Bellator 269 avec un KO au premier tour de Tim Johnson avant le match revanche de ce soir avec Bader.

Bellator 290: Ryan Bader contre Fedor Emelianeko a lieu le samedi 4 février 2023, en direct du Kia Forum, Los Angeles, Californie. Suivez FanSided MMA pour toutes vos nouvelles et faits saillants.