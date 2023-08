FedExCup : Scottie Scheffler, Viktor Hovland et Rory McIlroy mènent la poursuite du Tour Championship lors de la finale du PGA Tour | Nouvelles du golf

Scottie Scheffler, Viktor Hovland et Rory McIlroy commencent avec l’avantage au score lorsque le Tour Championship débutera jeudi.

Le numéro 1 mondial Scottie Scheffler débutera avec deux coups d’avance sur Viktor Hovland et trois sur Rory McIlroy, alors que la bataille pour devenir le champion de la FedExCup 2023 et remporter le jackpot de 18 millions de dollars atteint sa finale dramatique lors du championnat du circuit où le vainqueur remporte tout. .

Le peloton des éliminatoires de la FedExCup a été réduit d’un casting initial de 70 au championnat FedEx St. Jude il y a quinze jours à 30 derniers après le championnat BMW de la semaine dernière, où un blitz de birdie tardif de Hovland l’a vu battre l’Anglais Matt Fitzpatrick et les points FedExCup. leader Scheffler par deux coups.

Tout cela donne lieu à quatre derniers jours d’action dramatiques à partir de jeudi, en direct Golf de Sports aériens, avec tout le monde pour jouer lors de l’événement de fin de saison au East Lake Golf Club à Atlanta, en Géorgie.

Comment fonctionne le Tour Championship et qui commence où

Où les 30 joueurs commencent la semaine sur le tableau de bord

Le Tour Championship dispose d’un système de coups de départ et le score obtenu par les joueurs sur le tee d’ouverture reflète leur position dans le classement FedExCup de l’année.

Dix coups séparent les 30 joueurs au début de l’épreuve.

Le leader – dans ce cas Scheffler, pour la deuxième année consécutive – commence à 10 sous le par avec le joueur deuxième (Hovland) sur huit sous et le troisième (McIlroy) sur sept sous.

Le quatrième joueur le plus haut (Jon Rahm) part sur six sous et le cinquième plus haut (Lucas Glover) sur cinq sous.

Les joueurs classés de la sixième à la dixième place, dont Matt Fitzpatricksont à quatre sous, tandis que 11e-15e, un groupe comprenant Tommy Fleetwoodsont à trois sous.

Les quatre joueurs suivants au 20e rang commencent à deux sous, et 21-25 sont à un sous, tandis que les cinq derniers joueurs commencent le tournoi normalement à égalité.

Dimanche, à la fin des 72 trous, le joueur avec le score de coup le plus bas combiné à ses coups de départ sera couronné champion de la FedExCup et vainqueur du Tour Championship.

McIlroy reviendra-t-il par derrière pour gagner à nouveau ? Et qu’en est-il du Hovland en forme ?

Avec trois victoires au total depuis l’introduction des séries éliminatoires de fin de saison en 2007, personne n’a remporté la FedExCup plus souvent que McIlroy.

Il a débuté le Tour Championship de l’année dernière à six coups de Scheffler, mais les rondes de 67-67-63-66 ont suffi pour remporter la couronne et le prix exceptionnel d’un seul coup.

Les huit derniers champions de la FedExCup 2022 Rory McIlroy 2021 Patrick Cantlay 2020 Dustin Johnson 2019 Rory McIlroy 2018 Justin Rose 2017 Justin Thomas 2016 Rory McIlroy 2015 Jordan Spieth

McIlroy et Scheffler partiront inévitablement comme favoris, mais la victoire sensationnelle de Hovland au Championnat BMW dimanche dernier – obtenue grâce à un record du parcours de 61 – a certainement placé le Norvégien dans une position sérieuse.

Interrogé sur les chances de Hovland cette semaine, Rahm, quatrième, a déclaré : « Je veux dire, c’est une ronde de golf incroyable. Si vous m’aviez dit que Scottie allait tirer cinq sous dimanche, j’aurais dit qu’il n’y avait aucune chance que ce ne soit pas le cas. gagner.

« Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un vienne tirer neuf sous. Il est parti. Oui, j’ai beaucoup de respect pour cette partie de golf.

« Il a battu le record du parcours qui avait été battu deux fois cette semaine-là, et le faire pour gagner un tournoi de golf, c’est impressionnant.

Rahm a ajouté : « C’est un sacré joueur et il l’a montré. »

