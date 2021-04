FedEx a annoncé qu’elle réviserait une politique interdisant aux employés d’accéder à leurs téléphones portables pendant leurs quarts de travail, après que les travailleurs n’aient pas pu passer des appels lors d’une fusillade à Indianapolis, dans l’Indiana.

Après qu’un homme armé s’est déchaîné dans une installation de FedEx près de l’aéroport international d’Indianapolis jeudi soir, de nombreuses personnes n’avaient aucun moyen de savoir si leurs proches faisaient partie des huit tués ou de nombreux blessés, car la société ne permet pas aux employés de garder leur téléphone portable ils travaillent. Un journaliste a déclaré que FedEx obligeait les gens à « Abandonner et verrouiller » leurs téléphones pendant les heures de travail.

NOUVEAU: FedEx a annoncé qu’il réévaluerait sa politique consistant à faire abandonner les employés et à verrouiller leurs téléphones à l’intérieur des entrepôts et des installations de tri après la fusillade de masse de ce soir dans une installation à Indianapolis. – Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 16 avril 2021

En conséquence, de nombreux proches inquiets n’ont pas pu rejoindre leurs proches à l’intérieur de l’entrepôt. Les autorités ont demandé aux membres du public qui cherchaient des réponses de se rassembler dans un Holiday Inn voisin d’attendre des instructions supplémentaires.

Apparemment, selon le reportage de Cornelius Hawker pour WRTV, #FedEx les employés ne sont pas autorisés à accéder à leur téléphone pendant qu’ils travaillent, de sorte que les proches sont désemparés car ils ne peuvent pas entrer en contact avec les membres de la famille qui y travaillent. #Indy – Souhait rouge 😷 👓 (@RedWishDotCom) 16 avril 2021

Les rapports locaux ont suggéré que la politique de non-téléphone avait ajouté à la confusion et à la détresse après la fusillade.

Une femme qui est venue à l’hôtel a déclaré qu’elle avait appelé et envoyé un texto à son neveu et qu’elle ne savait toujours pas s’il allait ou non.

«Ils ont dit que leurs téléphones étaient verrouillés. Ils ne peuvent pas les avoir au travail », elle a dit.

Un autre parent d’un employé de FedEx a déclaré «Personne ne sait rien» et qu’elle n’avait pas pu contacter son père.

Certains ont été plus chanceux. Un homme a expliqué aux médias locaux que sa femme, une employée de l’établissement, avait pu lui envoyer un texto pour lui dire qu’il y avait un tireur actif. Bien qu’elle ait cessé de communiquer pendant « quelque temps, » plus tard, elle a envoyé un message pour dire qu’elle était en sécurité.

Il semble que FedEx repense actuellement sa politique de non-téléphonie. Un représentant de la société a déclaré à Business Insider qu’il réévaluait la politique à la suite de l’incident tragique.

«À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur la sécurité et le bien-être des membres de notre équipe et sur la coopération avec les enquêteurs,» Heather Wilson, responsable des communications de crise chez FedEx, a déclaré au point de vente.

La police d’Indianapolis dit que le tireur a utilisé une sorte de « fusil » pour mener à bien l’attaque et s’est suicidé après avoir tué huit personnes. Quatre autres victimes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures par balle, et une autre avec des blessures qui provenaient peut-être de « shrapnel. » Tous les cinq sont actuellement dans un état stable.





Aussi sur rt.com

8 personnes tuées et « beaucoup » blessées lors de tirs de masse dans une installation de FedEx à Indianapolis







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!