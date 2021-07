Le 4 juillet sera célébré un dimanche cette année.

La fête fédérale commémore l’indépendance de l’Amérique du monarque britannique, le roi George III.

Le service postal des États-Unis sera fermé les 4 et 5 juillet Crédit : AP

FedEx, USPS et UPS livrent-ils le 4 juillet 2021 ?

FedEx, USPS et UPS n’effectueront pas de livraisons le 4 juillet.

FedEx ne fonctionnera que par le biais de son service pour les livraisons urgentes et critiques et ses points de vente peuvent fermer les jours fériés ou fonctionner avec des horaires modifiés le 5 juillet.

UPS n’effectuera aucun ramassage ni aucune livraison les 4 et 5 juillet, sauf via son service express critique.

Tous les UPS seront fermés le 4 mais rouvriront le 5.

FedEx ne sera pas ouvert le 4 juillet Crédit : AFP

De même, étant donné que l’USPS fonctionne selon un horaire de jour férié fédéral et que le 4 juillet tombe un dimanche, le service postal sera fermé.

Tous les bureaux de poste resteront également fermés jusqu’au 5 juillet.

Les heures d’ouverture et les livraisons régulières reviendront à la normale le 6 juillet pour FedEx, USPS et UPS.

Quels magasins sont ouverts le 4 juillet 2021 ?

Toutes les pharmacies telles que Walgreens et CVS seront ouvertes le 4 juillet.

Certains magasins peuvent cependant fonctionner selon un horaire spécial pendant les vacances et n’offrent que des heures limitées, selon l’emplacement.

Voici quelques grands magasins qui seront ouverts :

Meilleur achat

Tissus JoAnn

Kirkland

Cible

TJ Maxx

Walmart

Aliments entiers

Target fait partie des magasins qui seront ouverts le 4 juillet Crédit : Getty

Y aura-t-il des célébrations du 4 juillet en 2021 ?

Selon votre état, des feux d’artifice peuvent être prévus à différents endroits dans les villes.

Il est conseillé de vérifier sur le site Web de votre comté pour un horaire plus détaillé concernant les vacances.

Certains endroits peuvent n’autoriser qu’un certain nombre de personnes dans les célébrations en raison de la pandémie de coronavirus.

De plus, le réseau PBS diffusera une émission spéciale intitulée The Capitol Fourth à 20 h HE pour commémorer cette journée spéciale.