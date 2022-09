FedEx (FDX) publie ses résultats du premier trimestre

Une personne passe devant une camionnette FedEx à New York, le 9 mai 2022.

FedEx a annoncé jeudi des hausses de taux et détaillé ses efforts de réduction des coûts après que le géant du transport maritime a averti la semaine dernière que ses résultats du premier trimestre fiscal avaient été touchés par l’affaiblissement de la demande mondiale.

Les actions de FedEx ont augmenté d’environ 2% jeudi après-midi.

La semaine dernière, les actions de la société ont chuté après avoir publié des revenus et des bénéfices préliminaires inférieurs aux attentes de Wall Street. Le PDG Raj Subramaniam a cité un environnement macroéconomique difficile et a déclaré qu’il s’attend à ce que l’économie entre dans une “récession mondiale”. La société a retiré ses prévisions pour l’année et a déclaré qu’elle réduirait les coûts.

Le géant du transport maritime a eu du mal avec des volumes légers au cours du trimestre, citant des vents contraires sur ses marchés d’Europe et d’Asie. Les mauvais résultats ont choqué le marché, alors que les investisseurs tentaient de distinguer les malheurs du marché des propres lacunes internes de FedEx.

En publiant jeudi ses résultats complets du premier trimestre, la société a déclaré que ses tarifs de livraison express, terrestre et à domicile augmenteraient en moyenne de 6,9%. Ses tarifs FedEx Freight augmenteront en moyenne de 6,9% à 7,9%, a indiqué la société.

Il a également déclaré qu’il pensait économiser entre 1,5 et 1,7 milliard de dollars en garant des avions et en réduisant les vols. La fermeture de certains sites, la suspension de certaines opérations du dimanche et d’autres mesures de dépenses permettront à FedEx Ground d’économiser entre 350 et 500 millions de dollars, selon la société.

FedEx a déclaré qu’il économiserait entre 350 et 500 millions de dollars supplémentaires en réduisant l’utilisation des fournisseurs, en reportant des projets et en fermant des bureaux.

« Nous avançons avec rapidité et agilité pour naviguer dans un environnement opérationnel difficile, en tirant parti des leviers de coût, commerciaux et de capacité pour nous adapter aux impacts de la réduction de la demande », a déclaré Raj Subramaniam, président et chef de la direction de FedEx Corp.

Pour son exercice 2023, la société s’attend à des économies de coûts totales de 2,2 milliards de dollars à 2,27 milliards de dollars.

Malgré son sombre avertissement la semaine dernière, FedEx a maintenu ses projections pour 2025 établies en juin. La société prévoit une croissance annuelle des revenus comprise entre 4% et 6% et une croissance du bénéfice par action comprise entre 14% et 19%.