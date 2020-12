Les géants de l’expédition FedEx et UPS se diviseront pour conquérir, et travailleront parfois ensemble, pour distribuer des doses de vaccin COVID-19 dans tout le pays, ont déclaré jeudi des dirigeants de l’entreprise à un sous-comité du Sénat américain.

«Bien sûr, FedEx et UPS ont divisé le pays en deux», a déclaré Wes Wheeler, président de Global Healthcare chez UPS. «Nous savons exactement quels états nous avons et ils savent quels états ils ont.»

L’Appel Commercial a contacté FedEx et UPS pour obtenir des commentaires sur les États dont chacun sera responsable.

FedEx Express, basé à Memphis, a réservé une capacité pour les envois de vaccins COVID-19 et travaille avec la Federal Aviation Administration pour donner la priorité absolue aux vols aux doses, a déclaré Richard Smith, président régional de FedEx Express pour les Amériques. Il a ajouté que FedEx et UPS s’associent pour expédier les doses de vaccin et les fournitures connexes aux sites d’administration.

«Dans certains cas, cette relation est interdépendante, ils expédient le kit et nous expédions le vaccin dans certains États, nous comptons donc les uns sur les autres», a déclaré Smith.

Smith et Wheeler se sont tous deux exprimés devant le Sous-comité des transports et de la sécurité dans le cadre d’une audition sur la logistique du transport d’un vaccin COVID-19.

Les sénateurs ont posé des questions à Smith et Wheeler, notamment sur les vaccins prioritaires pendant la haute saison d’expédition des Fêtes, la capacité d’expédier rapidement des doses dans les zones rurales et les points du processus qui sont préoccupants ou nécessitent un allégement réglementaire.

Smith a déclaré que FedEx serait en mesure de livrer des vaccins à travers les États-Unis «absolument, positivement du jour au lendemain», avec une capacité réservée à la mission de distribution Operation Warp Speed.

«Une fois les vaccins approuvés et prêts à être distribués, les vaccins et les envois de soins de santé associés seront la priorité absolue du réseau FedEx Express, avec le soutien de nos équipes FedEx Logistics et Custom Critical», a-t-il déclaré.

FedEx dispose d’une équipe d’alerte prioritaire qui surveillera et suivra les expéditions de vaccins en transit, et la société utilisera également des outils tels que le dispositif d’identification SenseAware de FedEx et la plate-forme FedEx Surround, a déclaré Smith.

«Ces technologies offrent une visibilité accrue et des mises à jour en temps quasi réel sur les packages sensibles», a-t-il déclaré. «Nos équipes FedEx Priority Alert et nos clients du secteur de la santé auront accès à ces informations, ce qui nous permettra d’intervenir et d’intercepter un envoi si nécessaire.»

L’approbation réglementaire et la distribution du vaccin Pfizer pourraient venir cette semaine. Le Comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a commencé sa réunion jeudi matin pour examiner et voter sur l’opportunité d’autoriser le vaccin de Pfizer et de BioNTech pour un usage général.

Si le comité recommande l’approbation de la Food and Drug Administration et que la FDA l’autorise, les doses de vaccin seront expédiées vers les 50 États et les territoires périphériques américains dans les 24 heures, a rapporté USA TODAY. FedEx et UPS expédieront des doses de vaccin Pfizer, dont plus de 3 millions seront expédiées lors du premier cycle de livraison, selon le rapport.

Cette histoire sera mise à jour.

