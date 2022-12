FedEx et UPS mettent en garde contre les retards, les compagnies aériennes annulent davantage de vols

UPS a déclaré que les intempéries “dans plusieurs régions des États-Unis ont un impact sur le réseau UPS Air et Ground, y compris les hubs UPS à Louisville, Kentucky et Rockford, Illinois. En conséquence, certains services de livraison et de ramassage dans ces zones seront affectés”.

“FedEx Express a connu des perturbations importantes dans nos hubs de Memphis et d’Indianapolis la nuit dernière en raison des conditions météorologiques hivernales rigoureuses qui se sont propagées aux États-Unis”, a déclaré FedEx vendredi. Il a déclaré que les colis dont la livraison était prévue le vendredi et le samedi, soit la veille de Noël, pourraient être retardés à travers les États-Unis.

Fedex et United Parcel Service a averti que les colis pourraient être retardés car une énorme tempête hivernale a apporté des vents violents, un froid glacial et de la neige sur de vastes étendues des États-Unis avant le week-end de Noël.

L’énorme tempête hivernale a grondé les voyages aériens pendant les vacances, les transporteurs annulant plus de 6 000 vols et en retardant plus de 20 000 du mercredi au vendredi, ce qui comprenait une partie de ce que les compagnies aériennes s’attendaient à être parmi les jours les plus chargés de la période des vacances. La neige et le grésil dans le nord-ouest du Pacifique ont également perturbé les vols.

Américain , Delta , Uni , Sud-ouest , JetBlue , Alaska , Esprit et d’autres transporteurs ont supprimé les frais de modification et les différences de tarifs pour plus de 50 aéroports si les voyageurs peuvent voler plus tard.