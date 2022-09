FedEx, Boeing, Domino’s et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Boeing – La société aérospatiale a chuté de 6% après avoir conclu un règlement de 200 millions de dollars sur des accusations d’investisseurs trompeurs à la suite de l’implication de deux de ses avions de ligne dans des accidents mortels.

FedEx – Les actions ont baissé d’environ 4% et ont atteint un nouveau creux de 52 semaines après que la société de livraison a annoncé son intention d’augmenter les taux entre 6,9% et 7,9%.

Costco – Le grossiste, qui a déclaré qu’il n’augmenterait pas les prix des abonnements cette semaine, a vu ses actions chuter de 4%. Costco a publié des bénéfices supérieurs aux attentes et a montré des gains d’une année sur l’autre, mais a également déclaré qu’il subissait des coûts de main-d’œuvre et de transport plus élevés.

CalAmp – La société de logiciels a chuté de 17% malgré un rallye antérieur. CalAmp a enregistré des pertes moins importantes que prévu dans ses résultats du deuxième trimestre, tout en notant également des revenus record dans les catégories d’abonnement et de logiciels.

Ally Financial – Les actions de la société de services financiers ont chuté de 4% après que Wells Fargo a rétrogradé l’action à un poids égal au surpoids. La firme de Wall Street a déclaré qu’il sera difficile pour Ally de surperformer alors que le prix des véhicules d’occasion continue de baisser et que le consommateur subit le vent contraire de l’inflation.

Qualcomm – Les actions ont baissé de 3% malgré le fait que JPMorgan ait réaffirmé que l’action était surpondérée en raison des opportunités automobiles de la société sans fil.

fuboTV – Les actions ont bondi de 3,4% après que Wedbush a mis à niveau le service de streaming pour surperformer par rapport au neutre, affirmant que fuboTV est au “point d’entrée convaincant” pour les investisseurs.

Domino’s Pizza — Domino’s Pizza a progressé de 2,1 % après que BMO a amélioré le titre pour surperformer, prévoyant un rebond de la chaîne de restauration rapide grâce à une forte demande.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté de 4% après que JPMorgan a abaissé son objectif de prix et a réitéré l’action comme neutre, invoquant des inquiétudes concernant les faibles niveaux d’activité dans la vente de crypto. Bien que l’échange de crypto-monnaie ait diversifié ses services et ses sources de revenus, cette activité représente toujours la majorité de ses revenus et l’activité de trading a tendance à stagner lorsque les prix sont bas. Les actifs cryptographiques ont été vendus avec le reste des actifs à risque vendredi.

Advanced Micro Devices – Les actions ont atteint un nouveau creux de 52 semaines pour la société de semi-conducteurs, en baisse de 3,2 %. La baisse survient malgré le fait que Morgan Stanley ait réitéré le titre au milieu de ce qu’il considère comme une correction des demi-finales à large base en cours.

Marathon – Les actions du titan pétrolier ont chuté de 11%, défiant un rapport positif d’Evercore ISI qui considérait la société comme ayant un solide flux de trésorerie disponible.

