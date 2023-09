Federico Valverde envisage déjà de quitter le Real Madrid : « Je voudrais prendre ma retraite à Peñarol » | L’impression des États-Unis

ETLe footballeur uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de l’équipe merengue.e pour sa capacité à générer du danger dans le but rival et son importance au milieu de terrain ; Cependant, ces bons moments ne l’empêchent pas de penser à sa future retraite de l’équipe blanche et il pense déjà à l’organisation qu’il veut défendre à la fin de son séjour en Espagne.

Le joueur uruguayen a détaillé lors d’une interview offerte sur le programme DSports Total Football qu’il souhaite signer un contrat avec Peñarol à la fin de son contrat avec le Real Madrid pour jouer ses dernières saisons avec l’organisation de ses amours et ainsi les soutenir pour conquérir le le plus grand nombre de titres possibles au cours du stage dans lequel vous participez.

«Je dis toujours que dans les dernières années de ma carrière, j’aimerais prendre ma retraite à Peñarol. C’est le club où j’ai débuté, j’y ai grandi, j’ai joué de nombreuses années et j’ai été champion« , a déclaré le joueur en se souvenant des bons moments qu’il a vécus avec l’équipe et qui lui ont permis de se faire connaître et ainsi promouvoir son chemin direct vers le Real Madrid.

«Au final, vous avez l’impression de ne pas profiter de tout ce que vous auriez dû apprécier, vous n’appréciez pas autant ces moments parce que vous ressentez la pression d’être si jeune. « Cela ne vous fait pas apprécier le moment présent, donc j’aimerais aussi y jouer pendant quelques années », a ajouté Federico Valverde.

Federico Valverde a fait ses débuts avec Peñarol le 16 août 2015 lors de la victoire 3-0 contre Cerro Porteño. à la première date du tournoi Clausura ; Au cours de cette étape, il a disputé un total de 13 matchs avec le maillot aurinegra, répartis en 12 matchs pour le championnat uruguayen et un pour la Copa Libertadores de América.

À 18 ans, « Petit Oiseau » a été acheté par le Real Madrid comme l’une des jeunes promesses les plus importantes de l’organisation pour affronter les différentes compétitions européennes et depuis lors, il est devenu propriétaire du club grâce à ses performances décisives dans l’équipe et contributions pour remporter plusieurs championnats.

Depuis son arrivée dans l’équipe merengue, il a remporté une Ligue des Champions, deux Coupes du Monde des Clubs, deux Ligues espagnoles, une Super Coupe d’Espagne et une Coupe du Roi.

