Federico Valverde du Real Madrid peut être meilleur que Steven Gerrard

Carlo Ancelotti a dit Federico Valverde lui rappelle Steven Gerrard, soutenant le milieu de terrain du Real Madrid pour devenir un joueur encore meilleur que la légende de Liverpool.

Gerrard, qui est le manager d’Aston Villa, a remporté la Ligue des champions, la Coupe UEFA et deux FA Cup au cours d’une carrière de 17 ans à Liverpool et a remporté 114 sélections en Angleterre, disputant six tournois internationaux majeurs.

Son ancien coéquipier madrilène et uruguayen Luis Suarez a d’abord fait la comparaison avec Valverde, 24 ans – qui est dans la meilleure forme de sa carrière madrilène, marquant lors de ses trois derniers matchs en club – dans une interview au journal Marca samedi.

“Je suis d’accord [with Suarez]oui”, a déclaré Ancelotti lorsqu’il a été interrogé sur la comparaison lors de sa conférence de presse avant le choc de Madrid entre LaLiga et Osasuna.

“[Valverde] a beaucoup des mêmes choses que Gerrard avait. C’est bien pour lui d’être comparé à un joueur qui a eu ce succès. Federico a tout pour se mettre au niveau de Gerrard, et même plus.”

Valverde a rejoint Madrid à l’adolescence en provenance de Penarol en 2016 et a d’abord joué pour l’équipe réserve Castilla avant de faire ses débuts en équipe première en 2018.

Federico Valverde a marqué lors de ces trois derniers matchs avec le Real Madrid. Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Le milieu de terrain international uruguayen est devenu un joueur de plus en plus important pour Madrid au cours des trois dernières années, fournissant la passe décisive pour le but de Vinicius Junior lors de la victoire 1-0 de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Paris la saison dernière.

Avec quatre buts cette saison – trois en Liga contre le Celta Vigo, le Real Majorque et l’Atletico Madrid et un en Ligue des champions contre le RB Leipzig – c’est déjà sa meilleure campagne devant le but.

Pendant ce temps, Ancelotti a confirmé que Karim Benzéma sera de retour de blessure pour le match de dimanche avec Osasuna au Bernabeu, tandis que Luka Modric devrait revenir la semaine prochaine d’un problème de hanche contracté en service international avec la Croatie.

“[Modric] a eu un petit problème, ce n’est pas très grave”, a déclaré Ancelotti. “Il sera proche pendant [Madrid’s Champions League game with Shakhtar Donetsk on] Mercredi. Il s’entraînera lundi et nous verrons s’il est à l’aise. Sinon, il jouera en championnat à la fin de la semaine.”