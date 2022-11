Federico Dimarco : Un garçon avec l’Inter dans le sang

Federico Dimarco a commencé son voyage Nerazzurri il y a 24 ans. Né à Milan de parents italiens, le noir et bleu coule dans ses veines depuis sa naissance. En passant par l’académie, Dimarco était toujours prêt pour la plus grande scène, mais une déchirante blessure au pied lors de son prêt à Sion a mis ce destin en doute. Cependant, les efforts incessants de l’arrière et sa pure passion pour le jeu ont déclenché sa récupération.

Après une saison pour l’équipe suisse, Dimarco est revenu dans l’élite italienne, occupant un poste d’adjoint en prêt à Parme après que l’Inter ait exercé son option de rachat de 7 millions d’euros. Son moment sous les projecteurs est venu contre son club d’enfance, avec Dimarco marquant un beau but à 30 mètres pour assurer la victoire historique 1-0 de son équipe sur les géants italiens à San Siro.

La saison suivante, Dimarco a été inclus dans l’équipe principale de l’Inter pour le début de la campagne. Cependant, après plusieurs affichages sans intérêt pendant son temps limité sur le terrain, il a été envoyé du côté d’Hellas Verona d’Ivan Jurić. Je Gialloblu a permis à Dimarco de vraiment trouver ses marques, alors que le manager croate façonnait les talents de l’arrière pour s’adapter à sa formation 3-5-2. L’excellente technique et l’incroyable endurance de Dimarco lui ont permis de s’épanouir dans plusieurs positions pour une équipe Hellas Verona surperformante. Sa solide performance tout au long de la saison lui a valu une place à l’Inter la saison suivante, réunissant l’arrière avec les couleurs qu’il aime.

Trouver sa place avec l’Inter

Bien que sa première saison pour l’Inter ait été décevante, il a remporté sa première convocation en Italie pour la finale de la Ligue des Nations de l’UEFA 2021, une étape importante dans sa jeune carrière. Avec le départ d’Ivan Perišić cet été, Dimarco a enfin eu la chance de se battre pour un rôle de titulaire. Son plus grand concurrent pour le rôle d’ailier gauche a été l’international allemand Robin Gosens. Cependant, l’ancien homme d’Atalanta n’a pas répondu aux attentes jusqu’à présent pour les Nerazzurri, permettant à Dimarco de prendre le rôle de titulaire.

Federico Dimarco a été tout simplement électrique cette saison, car son incroyable gamme de passes et son coup de pied arrêté ont été une épine pour les rivaux de la Serie A et de la Ligue des champions. De plus, ses bonnes performances pour l’équipe Azzurri de Mancini ont encore mis en évidence l’immense potentiel qu’il a à offrir. Bien que sa conscience défensive fasse parfois défaut, sa qualité offensive est indéniable.

Alors que l’Inter cherche à concourir pour le Scudetto, les supporters des Nerazzurri espèrent que Dimarco pourra continuer à vivre son rêve d’enfant de mettre le feu à San Siro.

crédit photo : Imago