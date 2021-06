Federico Chiesa fait l’éloge du copain de la Juventus Aaron Ramsey mais la rivalité éclate pour l’Italie contre le Pays de Galles

Italie L’attaquant Federico Chiesa est un grand admirateur de son coéquipier et ami de la Juventus Aaron Ramsey, mais n’a pas beaucoup discuté avec le Gallois avant leur nation. euro 2020 affrontement à Rome dimanche.

Ramsey a joué un rôle déterminant dans la victoire 2-0 du Pays de Galles contre la Turquie mercredi – une victoire qui place l’équipe de Robert Page en position de force pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Italie actuellement en tête du groupe A après des victoires consécutives 3-0 contre la Turquie et la Suisse.

Ramsey, qui était dans et hors de l’équipe la saison dernière à Turin, a la capacité d’inquiéter les Azzurri au Stadio Olimpico, selon Chiesa.

« Le pays de Galles a d’excellents joueurs, en premier lieu (Gareth) Bale », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse.

« Ramsey ? Ce n’est pas non plus un joueur ordinaire, c’est un footballeur très intelligent. J’ai aimé le regarder à l’entraînement et pendant les matchs l’année dernière.

« C’est un ami à moi, nous sommes en bons termes mais nous ne nous sommes pas envoyé de textos ces derniers temps! »

Italie sont invaincus lors de leurs 29 derniers matches toutes compétitions confondues depuis une défaite 1-0 contre le Portugal en septembre 2018. S’ils évitent la défaite contre le Pays de Galles, ils égaleront leur plus longue série de 30 matches sans défaite entre 1935 et 1939.

Chiesa, cependant, ne prend rien pour acquis. « Ils (le Pays de Galles) forment une équipe forte et tenace et nous livreront certainement une bataille », a-t-il déclaré.

La Fédération italienne de football a demandé à l’UEFA si les joueurs pouvaient porter des brassards noirs contre le Pays de Galles suite au décès de Giampiero Boniperti à l’âge de 92 ans.

Boniperti a gagné 38 Italie sélections entre 1947 et 1960 et a disputé les finales de la Coupe du monde 1950 et 1954.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici