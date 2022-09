Federer sur le débat GOAT dans AP Interview: Comment pouvez-vous comparer?

LONDRES (AP) – Roger Federer est père de quatre enfants – deux filles de 13 ans, deux garçons de 8 ans – et c’est peut-être pourquoi, alors qu’il termine sa carrière de joueur, il pense au débat «GOAT» qui a a englouti le monde du tennis comme les parents pourraient regarder leurs enfants.

Les gens adorent demander : qui est le « plus grand de tous les temps » dans le tennis masculin, Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic ?

« Les gens aiment toujours comparer. Je le vois tous les jours avec mes jumeaux. Sans le vouloir, vous les comparez. Vous ne devriez pas – jamais », a déclaré Federer lors d’une interview avec l’Associated Press mercredi, quelques heures après sa conférence de presse d’adieu dans l’arène qui accueillera la compétition finale du champion du Grand Chelem à 20 reprises, la Laver Cup.

« Naturellement, nous faisons la même chose au tennis. … Je suis ma propre carrière, mon propre joueur, qui avait besoin de ces défis. Ils avaient besoin d’un challenger comme moi », a-t-il déclaré, adossé à un canapé, après avoir échangé le blazer et le polo bleus qu’il portait plus tôt contre un pull bleu marine après l’entraînement, un t-shirt blanc et un pantalon de jogging noir. « Nous nous sommes rendus meilleurs. Donc, à la fin de la journée, nous nous serrerons tous la main et nous nous dirons : “C’était génial.” Est-ce que quelqu’un va être plus heureux que l’autre ? Je veux dire, dans quelques instants, peut-être.

Il a appelé le sujet “une bonne conversation, soyons honnêtes” et “certainement un débat amusant” dont “vous pouvez parler sans cesse”.

Mais il a également utilisé le mot “idiot”, compte tenu de tout ce que lui, Nadal, 22 fois champion majeur, et Djokovic, 21 fois champion majeur, ont accompli.

“Je dis toujours que c’est merveilleux de faire partie de ce groupe sélectif”, a-t-il commencé, parlant des soi-disant rivaux des Trois Grands, puis s’est arrêté pour soupirer.

« Comment pouvez-vous comparer ? Ce qui est mieux? Gagner quand on est vieux ou quand on est jeune ? Je n’en ai aucune idée, tu sais. Vaut-il mieux gagner sur terre battue ou sur gazon ? Je ne sais pas. Vaut-il mieux avoir des années super dominantes ou revenir de blessure ? Je ne sais pas », a-t-il dit. “C’est vraiment impossible à saisir.”

Se référant à Nadal, qui a 36 ans et qui devrait être le partenaire de Federer en double pour son dernier match vendredi, et Djokovic, qui a 35 ans, Federer a déclaré: “Ce que je sais, c’est qu’ils sont vraiment incroyables et grands du jeu et pour toujours et iront comme l’un des – peut-être LE – plus grand.

Federer, qui est suisse, a grandi en tant que fan de basket-ball et a évoqué le Michael Jordan contre LeBron James dans les deux sens depuis les cerceaux.

« Qui est le plus grand ? Probablement MJ. Mais est-ce LeBron ? Certaines statistiques disent qu’il l’est. Je pense que c’est un phénomène des médias (sociaux). Tout le monde s’appelle ” CHÈVRE “. ‘CHÈVRE.’ ‘CHÈVRE.’ ‘CHÈVRE.’ ‘CHÈVRE.’ ‘CHÈVRE.’ Je suis comme, Allez, OK? Il ne peut pas y avoir autant de ‘GOAT’ », a déclaré Federer, puis s’est éclaté avec une blague de papa:« En Suisse, nous en avons beaucoup, mais ils sont dans les champs.

Federer promet qu’il ne reviendra pas; son genou droit réparé chirurgicalement ne le permettra pas. Son âge, 41 ans, n’aide pas.

Il est catégorique, cependant, qu’il restera connecté au tennis. Cela inclura de se présenter à certains tournois, a-t-il dit, “pour dire au revoir ou au revoir, car je fais partie de ces tournois depuis 20 ans”.

Il s’agira de regarder à la télévision, de temps en temps, et de garder un œil sur les résultats, tout le temps.

Il prévoit de garder un œil sur Nadal, qui a remporté l’Open d’Australie et l’Open de France cette saison, et Djokovic, qui a remporté Wimbledon mais n’a pas pu participer à l’Open d’Australie ou à l’US Open parce qu’il n’est pas vacciné contre le COVID-19 (“Ça a été assez étrange de ne pas voir Novak dans de nombreux tirages », a observé Federer).

“À ce stade, une fois qu’ils vous ont dépassé ou que vous ne jouez plus, peu importe jusqu’où ils vont”, a déclaré Federer. “Pour moi, tant que je pouvais en faire partie et en contrôler une partie, je m’en souciais davantage.”

En ce qui concerne la poursuite de plus de titres du Grand Chelem par Nadal et Djokovic, il a déclaré: “J’espère qu’ils iront et feront tout ce qu’ils veulent. J’espère vraiment. Parce que ce serait formidable pour le jeu et agréable pour leurs fans, pour leur famille. Tant que ça les rend heureux.

À un moment donné au cours de la conversation de près d’une demi-heure avec l’AP, Federer a mentionné l’idée d’un joueur « tombant amoureux » du jeu.

Que voulait-il dire par là?

Essentiellement : Il n’est pas possible d’aimer toujours chaque minute de chaque facette de la vie d’un joueur de tennis professionnel.

« Vous passez par des phases. Enfant, tu as cette vision du circuit comme de cet endroit fantastique : « C’est le truc le plus cool. Je peux partager le vestiaire avec les gars. Je marche dans les stades, il y a des fans qui crient mon nom. Je peux signer des autographes, prendre des photos. Au sommet du monde.’ Mais à un moment donné, arrive un moment où vous vous dites : “Je n’ai pas lu les petits caractères, vous savez ?” Où il disait: “Et, oh, au fait, vous devez le faire dans une autre langue, et nous avons besoin d’une autre photo promotionnelle et vous devez voyager maintenant et rater un avion et attendre des heures et des heures sous la pluie.” Nous savions que cela allait probablement arriver, mais allait-il être aussi intense ? C’est la partie que beaucoup de gens ne connaissent pas – ce que les athlètes doivent traverser à ce niveau », a déclaré Federer.

“Je ne cherche pas de ‘Aw, pauvres gars.’ Nous allons bien. Nous gagnons beaucoup d’argent et nous avons la chance de divertir des millions de personnes. Mais je dis juste que parfois vous devez vous remettre en question. Interrogez-vous. Comme, ‘Est-ce que je l’apprécie vraiment comme je suis censé le faire?’ Parce que c’est un rêve devenu réalité », a-t-il poursuivi. « Et vous voilà en train de vivre le rêve, mais ça ne semble plus si spécial, parce que maintenant c’est devenu normal. “Normal” peut être dangereux. « Normal » ne peut pas être bon, vous savez ? »

Cela, a expliqué Federer, c’est quand l’astuce consiste à rendre les choses excitantes pour vous-même – peut-être “vous faites semblant” ou peut-être “vous avez des gens autour de vous qui vous aident”.

Il a rendu hommage aux différents entraîneurs et autres membres de son équipe au fil des ans pour l’avoir aidé à le pousser.

“Les gens me voient sur le terrain et ils se disent,” dit-il, puis baissa la voix jusqu’à un murmure, “‘Oh, mon Dieu! Il est tellement doué ! Comme, il peut tout faire tout seul! ‘”

Cela, a déclaré Federer, est un non-sens.

« Nous avons besoin d’inspiration. Nous avons besoin de motivation. Nous avons besoin de gens pour nous botter le cul et vous dire : ‘OK, mets tes chaussures et va courir’. Mettez vos chaussures et allons nous entraîner. Je sais que tu ne veux pas le faire ici. En fait, je ne veux pas non plus être ici, mais faisons-le quand même. Et ensuite, vous pourrez vous détendre », a-t-il déclaré. “C’est un défi. Mais un bon. Et je recommencerais. »

Et puis il a souri.

Howard Fendrich, Associated Press