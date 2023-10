Federer a félicité Carlos Alcaraz : « Tout ce qu’il a accompli à un si jeune âge est fantastique » | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

L’ancien numéro un du tennis, Roger Federer s’est rendu à Shanghai où il a reçu un nouvel hommage et il a également revu certains moments de sa carrière et parlé de l’actualité du circuit pour le podcast ATP.

Federer a donné son avis sur l’Espagnol Carlos Alcaraz : «C’est bien. Aussi jeune soit-il, tout ce qu’il a accompli est fantastique. Et pas seulement sur terre ou sur terrain dur. Il a également remporté Wimbledon contre Novak en finale, ce qui n’est pas une blague. Il n’avait rien à prouver, mais c’est un super astérisque sur son CV. Très impressionnant», a déclaré le Suisse.

Et il a révélé : « Je pense que Carlos a fait de son mieux jusqu’à présent. Et il va manquer du temps, comme ici à Shanghai, mais il se porte à merveille. Il a un grand match et évidemment un avenir incroyable devant lui.

Federer n’a pas voulu comparer l’Espagnol aux « Big Three » (Federer, Nadal et Djokovic) qui ont dominé le tennis mondial ces dernières années. «Il y a peut-être une combinaison, mais il est injuste de le dire ainsi car Carlos est Carlos, comme Novak est Novak et Rafa est Rafa.. Je n’aime pas quand il y a trop de comparaisons. J’aime quand ils sont seuls », a-t-elle expliqué.

Interrogé sur la ressemblance d’Alcaraz avec Nadal, il a répondu : « Je ne sais pas si nous sommes si différents. Je suis très détendu sur et en dehors du terrain, alors qu’il a une intensité incroyable. Il était comme un tigre en cage, il se promenait et il avait toujours des choses à faire. Il pouvait toujours dire qu’il avait un match en tête« , dit.

Les dernières apparitions de Carlos Alcaraz sur le terrain n’ont pas été entièrement réussies pour l’Espagnol. Il a chuté en demi-finale de l’US Open contre Daniil Medvedev, ce qui l’a laissé sans possibilité de revalider le titre à New York, en plus d’être évincé par Novak Djokovic de la première place du classement ATP.

À Pékin, il a perdu contre Sinner en demi-finale ; et à Shanghai contre Dimitrov en huitièmes de finale. Cela complique son parcours dans son objectif de reconquérir la première place avant la fin de la saison.

