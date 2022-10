Fédéraux : la tortue Gopher n’est pas menacée sur la majeure partie de son aire de répartition

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Les tortues Gopher – des fouisseurs dont les vastes maisons abritent de nombreux autres animaux – se portent généralement bien et n’ont besoin de la protection fédérale que dans la petite zone où elles ont été déclarées menacées il y a 35 ans, a déclaré mardi le gouvernement.

Grâce à d’importants travaux de conservation et à des populations récemment découvertes, le reptile de l’État de Géorgie n’est plus un candidat à la protection dans la majeure partie de son aire de répartition : la Floride, la Géorgie du Sud, la majeure partie de la côte de l’Alabama et une partie de la Caroline du Sud, a déclaré le US Fish and Wildlife Service. .

La décision risque de décevoir les groupes environnementaux qui ont intenté une action en justice pour la protection de l’ensemble de l’aire de répartition.

L’agence a déclaré que de petites populations déconnectées restent menacées dans le sud-est du Mississippi et dans des parties de la Louisiane et de l’Alabama, qui représentent ensemble environ 12% de l’aire de répartition de la tortue.

“Les efforts pour améliorer les conditions de la tortue gopher ont été efficaces, et il est important que les scientifiques, les experts et les professionnels de la faune continuent d’utiliser stratégiquement nos meilleures ressources pour aider à récupérer la tortue gopher là où elle est la plus vulnérable”, Leopoldo Miranda-Castro, le service du directeur régional du sud-est, a déclaré dans un communiqué de presse.

Bien que les tortues gopher mesurent en moyenne de 9 à 11 pouces (23 à 28 centimètres) de long, les chercheurs ont trouvé des terriers pouvant atteindre 40 pieds (12 mètres) de long. Plus de 360 ​​espèces d’animaux ont été trouvées dans des terriers occupés ou abandonnés ; les 60 espèces de vertébrés comprennent les grenouilles gopher sombres, les serpents indigo de l’Est et les chouettes des terriers.

L’exploitation forestière et le développement sont deux des plus grandes menaces de la tortue gopher. Il vit dans les forêts sablonneuses des hautes terres avec des arbres largement espacés, y compris les savanes de pins des marais qui couvraient autrefois une superficie plus grande que l’Allemagne. Ces forêts autrefois étendues sont maintenant réduites à environ 5% de cette superficie.

La restauration du pin des marais, cependant, fait partie des nombreux programmes qui ont aidé les tortues gopher, a déclaré le Fish and Wildlife Service.

Les tortues Gopher faisaient partie des plus de 500 espèces répertoriées en 2011 comme ayant peut-être besoin de protection pour régler les poursuites intentées par deux organisations environnementales à but non lucratif, le Center for Biological Diversity basé en Arizona et les WildEarth Guardians basés au Nouveau-Mexique.

Le Center for Biological Diversity est convaincu que les tortues ont besoin d’une protection fédérale, a déclaré vendredi l’avocate Elise Bennett, à l’approche de la date limite de décision.

“Les programmes d’État, en particulier en Floride – le cœur de leur gamme – ne fonctionnent tout simplement pas”, a-t-elle déclaré. «La Floride les déplace en grande partie hors des zones en cours de développement et dans des habitats de plus en plus petits. Et la fragmentation est déjà un problème.

La déclaration fédérale indique que la Floride compte 50 sites de relocalisation à long terme couvrant plus de 120 miles carrés (310 kilomètres carrés) d’habitat de tortue gopher.

De nombreuses populations dans la zone orientale de près de 109 700 milles carrés (284 100 kilomètres carrés) sont en bon état malgré les menaces qui incluent le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer ainsi que la perte et la fragmentation de l’habitat, a déclaré l’agence fédérale.

“Les projections futures … montrent que de nombreuses populations en bonne santé resteront dans toute l’aire de répartition”, a-t-il déclaré.

Dans la section ouest de 15 000 milles carrés (39 000 kilomètres carrés), cependant, les populations sont plus petites et la reproduction est plus faible, et elles ont une faible capacité à rebondir après des changements démographiques ou environnementaux, a déclaré l’agence.

Le Fish and Wildlife Service a déclaré que les tortues gopher vivent actuellement sur environ 161 miles carrés (417 kilomètres carrés) de la région et sont menacées – pas en danger.

“Parce que les tortues gopher vivent longtemps, elles resteront dans le paysage pendant plusieurs décennies malgré les menaces actuelles et continues”, a-t-il déclaré.

Janet McConnaughey, Associated Press