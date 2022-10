Fédéraux : 7 inculpés pour avoir tenté de forcer un « fugitif » à retourner en Chine

NEW YORK (AP) – Les autorités fédérales de New York ont ​​inculpé jeudi sept personnes, dont cinq en République populaire de Chine, d’une campagne de harcèlement contre un ressortissant chinois et sa famille vivant aux États-Unis, essayant de le forcer à rentrer chez eux.

Ils font face à des accusations, notamment d’agir en tant qu’agents d’un gouvernement étranger, de violations de la loi sur les voyages et de complot de blanchiment d’argent.

Le bureau du procureur américain a allégué que les menaces et le harcèlement se sont poursuivis pendant des années et faisaient partie de ce que le FBI a surnommé “l’opération Fox Hunt” et qualifiée d’effort mondial illégal de la Chine pour localiser et rapatrier les fugitifs présumés qui fuient vers des pays étrangers.

Dans un communiqué jeudi, le procureur américain Breon Peace l’a qualifié de “violation scandaleuse de la souveraineté nationale”.

Selon un acte d’accusation, les accusés ont forcé un parent de l’homme non identifié à voyager de Chine aux États-Unis pour tenter de le convaincre de revenir. Ils auraient également envoyé des lettres menaçant de “sanctions légales sévères” et poursuivi l’homme et son fils à New York, alléguant que l’homme avait volé de l’argent à son employeur en Chine.

Quanzhong An de Roslyn, New York, décrit par les procureurs comme le principal agent de liaison américain dans le complot, a rencontré à plusieurs reprises l’homme en 2020, 2021 et 2022 pour tenter de le persuader de retourner en Chine, notamment en lui disant que le procès serait abandonné s’il l’a fait, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation a également inculpé An et sa fille, Guangyang An, également de Roslyn, de complot en vue de blanchir de l’argent pour avoir prétendument enrôlé des dizaines de tiers pour transférer des millions de dollars de la Chine vers les États-Unis par petits incréments pour éviter de se heurter au blanchiment d’argent américain. lois. Guangyang An a également été accusé d’un chef de complot en vue de se livrer à du harcèlement interétatique.

Quanzhong An, 55 ans, et Guangyang An, 34 ans, ont été arrêtés jeudi et devaient comparaître pour la première fois devant le tribunal plus tard dans la journée. Des messages ont été laissés à leurs avocats jeudi.

Les cinq autres accusés en Chine – Tian Peng, Chenghua Chen, Chunde Ming, Xuexin Hou et Weidong Yuan – étaient en fuite.

