Fédération Internationale de Netball annonce une nouvelle image de marque pour devenir World Netball | Nouvelles du netball

La présidente de World Netball, Liz Nicholl, déclare que le changement de marque signale leur intention de créer un impact réel dans le monde du netball

La Fédération internationale de netball (INF) a annoncé un changement de marque officiel en World Netball, parallèlement au lancement d’un plan stratégique qui façonnera l’avenir du sport et aura un impact positif dans le monde entier.

Le changement de nom de l’instance dirigeante reflète la croissance significative de la notoriété et du développement du netball au cours des dernières années.

World Netball a déclaré que « le moment est venu » de mettre en lumière la réputation du sport d’offrir des opportunités, de créer des communautés et d’inspirer les joueurs de netball.

Le nouveau plan stratégique a été créé avec trois stratégies de base et sept valeurs essentielles. Il s’appuie sur Netball 2020, qui était le plan stratégique lancé par la FNI en 2016.

La stratégie est axée sur une mission visant à étendre la portée et l’impact du netball dans le monde entier, en s’appuyant sur les fondations uniques du sport axées sur les femmes.

« Nous sommes ravis d’entrer dans ce prochain chapitre passionnant en tant que World Netball », a déclaré Liz Nicholl, présidente de World Netball.

« Le netball est un sport qui crée des choix, des opportunités, des connexions et des communautés pour des millions de personnes dans le monde. Il est maintenant temps de regarder vers l’avenir. En mettant en œuvre notre stratégie pour grandir, jouer et inspirer, nous réaliserons notre ambition de créer un monde meilleur grâce au netball.

« Notre nouvelle image de marque signale notre intention de créer un impact réel dans le monde du netball, avec une vision de créer un sport ouvert à tous, permettant aux joueurs de netball de saisir les opportunités que le sport apporte tout en réalisant leur plein potentiel. »

World Netball vise à créer un monde meilleur grâce au netball ; inspirer les joueurs de netball à saisir les opportunités et à réaliser leur potentiel. Le sport est pratiqué dans plus de 100 pays avec 76 associations nationales de netball affiliées à World Netball. Les associations sont regroupées en cinq régions – Africa Netball, Americas Netball, Asia Netball, Netball Europe et Oceania Netball – chacune avec une fédération régionale respective. Les fédérations régionales font partie intégrante de la structure de gouvernance mondiale et aident à la mise en œuvre des politiques mondiales de netball et au développement du sport dans leurs régions respectives.

« Alors que nous regardons vers l’avenir, nous visons à augmenter la participation mondiale, les revenus et la capacité de notre sport, en nous appuyant sur notre position solide et établie, pour toucher un public plus large, rehausser le profil du netball et étendre son impact », a ajouté Clare Briegal, PDG de World Netball. .

« Nous allons conduire le développement de jeux au-delà de notre portefeuille existant d’événements passionnants de classe mondiale – nous espérons accueillir encore plus de participants et de fans dans notre famille diversifiée de netball sous la bannière inclusive de World Netball. »

