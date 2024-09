Fedele : « Le chiffre d’affaires de Conte est risqué, vraiment parce que. Marin ? Grande opportunité”

« Il est vrai que vous allez voir dans le camp la formation qui a un sens, ce qui signifie seulement une chose : Conté Vous voyez le contentino, la glace, le caramelle, le cioccolatino agli scontenti: c’est une formation assurée et équilibrée, avec un registre et un incontrôlable, un attaquant et un défenseur du titre. Si nous nous orientons depuis le point de vue technique, la considération est trop forte en avant dans le nom du chiffre d’affaires. Già Caprile aura un titre de jeu pour ne pas parler de Juan Jesus, Marin et Spinazzola, qui ne peuvent pas jouer ici. Gilmour e Lobotka in mediana sono un esperimento: mi auguro non sia vero. Le Naples a le plaisir de se rendre à la coupe d’Italie. Il s’agit d’une partie sans temps supplémentaire, qui semble étrange et qui montre une équipe cosbilanciata. Si point, évidemment, un gratificare gli esclusi. Le calcium est un point d’équilibre, sans dimension. Non, si vous voulez mai scendere in campo in this modo, nemmeno control i ragazzi dell’Interregionale. Cette partie sera importante pour Rafa Marin, pour capire que Naples ait un remplaçant reconnu dans la panchina dans son reparto arrêté. Pour cela, nous devons nous initier à la recherche dans la gare officielle : il faut savoir se faire progresser et si c’est une abbastanza bientôt parce que, dans quel cas, si vous pouvez trouver une pièce ; ce qui n’est pas encore une chose, c’est un problème grossier, à ce moment-là, il y a un marqueur de niveau dans panchine. L’espagnol doit assimiler les différents défenseurs de Conte, altérer le Naples en s’appuyant sur un gros buco là-bas »