Les frappes tardives de Fede Valverde et Marco Asensio ont maintenu le début de saison à 100% du Real Madrid avec une victoire 2-0 à domicile en Ligue des champions contre le RB Leipzig mercredi.

Cela menaçait d’être une nuit frustrante pour les 14 fois vainqueurs et détenteurs européens jusqu’à ce que Valverde fournisse finalement la percée à la 80e minute.

Cela a continué la belle forme récente du milieu de terrain uruguayen et il a célébré avec force devant un Santiago Bernabeu soulagé.

Le remplaçant Asensio a ensuite frappé à la maison le deuxième dans le temps d’arrêt après que Toni Kroos ait tiré un court coup franc vers le bord de la surface.

La victoire a permis à Madrid de rester en tête du groupe F avec six points, devant le Shakhtar Donetsk avec quatre, et ils ont remporté les huit matchs qu’ils ont disputés cette saison dans toutes les compétitions.

“Avec le tir qu’il a, je lui ai dit que s’il n’était pas capable de marquer 10 buts par saison, je casserais ma licence d’entraîneur. Son pied est un rocher ! a plaisanté l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti de Valverde.

“Il n’est pas seulement dynamique et énergique, mais il lit bien les situations et est intelligent.”

Leipzig a testé Thibaut Courtois dès le début lorsque Christopher Nkunku a cassé le flanc droit et a réussi un tir sous un angle serré. À l’autre bout, Rodrygo a traîné une frappe à l’écart du premier poteau.

L’attaquant brésilien, jouant comme un faux neuf en l’absence du talisman blessé Karim Benzema, a été choisi contre Eden Hazard et Asensio après avoir impressionné contre le Real Mallorca le week-end dernier.

Il y avait des demi-chances aux deux extrémités – Timo Werner pour les visiteurs et Eduardo Camavinga pour les hôtes – avant que la meilleure occasion de la première mi-temps ne revienne au défenseur madrilène Antonio Rudiger, qui a dirigé une tête bien large.

Luka Modric a chuté sous une forte pression dans la surface peu avant la pause, mais ses appels ont été rejetés, au grand dam des supporters madrilènes de plus en plus frustrés.

Le changement d’Ancelotti porte ses fruits

Après avoir marqué 16 buts lors de leurs cinq derniers matchs, les supporters locaux s’attendaient à plus de créativité et Ancelotti a pris des mesures en envoyant Asensio pour le milieu de terrain Camavinga.

L’attaquant a été sifflé par des sections du Bernabeu après avoir montré sa frustration de ne pas avoir eu plus de temps de jeu cette saison sur le côté du terrain lors de la victoire contre Majorque.

L’angoisse des hôtes s’est accrue lorsque Vinicius, le buteur du but vainqueur de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière contre Liverpool, a été refusé par Peter Gulacsi à bout portant après que Valverde ait pénétré dans la zone de manière typiquement intense.

Madrid a finalement sorti l’impasse lorsque Valverde, déployé sur la droite de l’attaque avec un grand effet, a coupé à l’intérieur et s’est enroulé à la maison avec son pied gauche plus faible.

C’était son troisième but en six matchs, après des frappes contre le Celta Vigo et Majorque, le joueur de 24 ans continuant de montrer pourquoi il est préféré à ce poste.

L’ailier espagnol Asensio a également misé sur sa position avec sa contribution tardive pour donner matière à réflexion à Ancelotti et à ses détracteurs dans les tribunes.

“Je l’ai félicité, il a performé”, a déclaré Ancelotti. “Il n’a pas joué pendant la majeure partie du match, mais il a été important pour remporter la victoire.

“Sa réaction après son explosion a été très bonne, il s’est bien entraîné, il a fait un bon match.”

