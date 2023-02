Fed n’est pas ton ami

Alors que Wall Street se prépare pour les données clés sur l’inflation, Michael Schumacher de Wells Fargo Securities pense qu’une chose est claire : “La Fed n’est pas votre amie”.

Il prévient que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, maintiendra probablement les taux d’intérêt plus élevés plus longtemps, et cela pourrait laisser les investisseurs du mauvais côté du commerce.

“Vous pensez à l’histoire des 15 dernières années. Chaque fois qu’il y a eu une faiblesse, la Fed vient à la rescousse. Pas cette fois. La Fed se soucie de l’inflation, et c’est à peu près tout”, a déclaré le responsable de la stratégie macro de l’entreprise à CNBC ” Argent rapide” lundi. “Alors, l’idée de beaucoup d’assouplissement – ​​oubliez ça.”

Le ministère du Travail publiera mardi son indice des prix à la consommation de janvier, qui reflète les prix des biens et services. L’indice des prix à la production tient le devant de la scène jeudi.

“L’inflation pourrait se détacher un peu. Mais nous ne savons toujours pas exactement quelle est la destination”, a déclaré Schumacher. “[That] fait une grande différence pour la Fed – si c’est 3%, 3,25%, 2,75%. À ce stade, c’est dans l’air.”

Il avertit que l’élan du début de l’année ne peut pas coexister avec une Fed résolue à lutter contre l’inflation.

“Des rendements plus élevés … ne sonnent pas bien pour les actions”, a ajouté Schumacher, qui pense que l’optimisme du marché finira par s’estomper. Jusqu’à présent cette année, la technologie lourde Nasdaq est en hausse de près de 14 % tandis que le plus large S&P 500 est en hausse d’environ 8 %,

Schumacher s’attend également à ce que les risques liés aux retombées du ballon espion chinois et aux tensions avec la Russie créent une volatilité supplémentaire.

Pour une sécurité relative et quelques avantages, Schumacher aime toujours le Bon du Trésor à 2 ans . Il l’a recommandé lors d’une interview “Fast Money” en septembre 2022, affirmant que c’était un bon endroit pour se cacher. La note rapporte maintenant 4,5% – un bond de 15% depuis cette interview.

Ses dernières prévisions prévoient trois autres hausses de taux d’un quart de point cette année. Donc, cela devrait soutenir des rendements plus élevés. Cependant, Schumacher note qu’il y a encore une chance que le chef de la Fed, Powell, change de cap.

“Un certain nombre de personnes au sein du comité sont assez accommodantes”, a déclaré Schumacher. “Si l’économie semble un peu plus faible, si l’image de l’emploi s’assombrit un peu, ils peuvent parler à Jay Powell et dire” Écoutez, nous ne pouvons pas accepter des hausses de taux supplémentaires. Nous avons probablement besoin d’une ou deux coupes assez bientôt.’ Il peut perdre cet argument.”

