Le jeu indien très attendu FAU-G: Fearless and United Guards de nCore Games est sorti pour les utilisateurs d’Android. Le jeu survient le jour où l’Inde célèbre son 72e Jour de la République, et l’annonce de lancement a été faite par l’acteur de Bollywood Akshay Kumar, qui fait la promotion du jeu depuis quelques mois. FAU-G: Fearless et United Guards de nCore Games lancent beaucoup après la mise en ligne des pré-inscriptions du jeu en novembre 2020.

Alors que le jeu a commencé à être déployé auprès des utilisateurs d’Android à travers le pays, les fabricants ont déclaré qu’il faudrait un certain temps pour atteindre chaque utilisateur du pays, car la société donne la priorité à l’accès aux clients pré-enregistrés en premier. nCore Games nous a dit que FAU-G devrait être en ligne pour les utilisateurs d’Android dans un certain temps. « Le jeu d’action le plus attendu de l’Inde, Fearless and United Guards: FAU-G vous emmène au front et au-delà! Commencez votre mission aujourd’hui. Téléchargez maintenant », a déclaré Akshay Kumar dans un tweet annonçant le lancement.

Le lancement de FAU-G, annoncé en septembre 2020, était initialement prévu pour la fin octobre 2020, le jeu a été retardé de quelques mois en raison de plusieurs facteurs. Bien que le jeu soit sorti pour les utilisateurs d’Android, il n’y a pas de mot sur le moment où les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre à ce que le jeu débarque sur l’Apple Play Store.

Dans une interview accordée à News18 l’année dernière, Vishal Gondal de nCore Games nous a dit que FAU-G serait l’un des premiers jeux mobiles en Inde à proposer des scénarios inspirés de séries réelles. Gondal avait souligné que le premier niveau avec lequel FAU-G lancera sera basé sur l’affrontement de l’Inde dans la vallée de Galwan avec la Chine. Il nous a également dit qu’il y aurait également un mode Battle Royale dans une mise à jour ultérieure.

Avec FAU-G, les fabricants tentent également d’annoncer une nouvelle ère de l’esport indien une fois qu’il aura commencé à lancer ses offres dans le domaine public. « Une fois que nous approfondirons les e-sports avec nos offres de jeux, nous entrerons automatiquement dans toute l’arène de la gestion d’une communauté de jeu. C’est notre feuille de route à long terme », nous a dit Gondal en octobre 2020.