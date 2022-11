Fe Noel apporte son expérience pop-up à Black Hollywood

Rassemblez vos pièces !

Célèbre créateur de vêtements de luxe Fe Noël apporte sa boutique éphémère exclusive à Atlanta, en Géorgie, pour la première fois de sa prolifique carrière.

Fortement influencée par l’héritage grenadien de Noel, l’expérience mettra en vedette certaines de ses silhouettes et imprimés les plus exclusifs des collections passées et actuelles.

Récemment présenté dans WWD, Vogueet Magazine papierle maven de la haute couture avec un penchant pour les couleurs vives et les imprimés lumineux s’est associé au fournisseur de services d’agence de retraite TIAA et à son initiative #RetireInequality pour mettre en évidence les écarts salariaux flagrants entre les hommes et les femmes.

Pour ce faire, elle a fait ses débuts avec son “Dre$$” de 1,6 million de dollars lors de son défilé du printemps 2023 dans un mouvement de puissance majeur qui s’est répercuté sur l’industrie de la mode.