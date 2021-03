L’USP de Bloni est un artisanat et des techniques qui donnent de l’ingéniosité à la marque. Mélanger les textiles et donner à la durabilité, une nouvelle forme et un avantage en utilisant des technologies pour fabriquer des vêtements écologiques, non seulement soutient les artisans indiens, mais introduit également des avancées et des textiles hybrides pour la nouvelle génération, une mission tranquille de Bansal.

