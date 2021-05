FDA à OK Pfizer bientôt tourné

La Food and Drug Administration est susceptible d’autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les adolescents dans la semaine prochaine, selon le New York Times et CNN.

Les vaccins n’ont été autorisés que chez les adultes et les adolescents plus âgés. L’autorisation de la FDA permettrait aux injections Pfizer-BioNTech d’être administrées pour la première fois aux enfants de 12 à 15 ans, une fois que les Centers for Disease Control and Prevention auront également signé.

De nombreux parents attendaient avec impatience des vaccins pour leurs enfants, espérant une protection et un retour à l’école et à la vie sociale à quelque chose de plus normal.

« Ce que j’entends en ce moment, c’est un soutien à la mesure », a déclaré le Dr Shelly McDonald-Pinkett, médecin-chef du Howard University Hospital à Washington, DC « Les parents veulent que leurs enfants soient à l’école et ils veulent qu’ils soient protégés . «

Sa clinique, qui a vacciné 33000 adultes et adolescents plus âgés, serait prête à offrir des injections Pfizer-BioNTech aux jeunes adolescents dès qu’ils y seront autorisés, a-t-elle déclaré.

Les premiers essais des vaccins COVID-19 ont été menés uniquement chez des adultes et par Pfizer-BioNTech chez des adolescents âgés de 16 à 17 ans, de sorte que les adolescents et les enfants plus jeunes n’ont pas été éligibles pour les recevoir.

Mais dans un essai plus récent, Pfizer-BioNTech a montré à 2 260 adolescents, âgés de 12 à 15 ans, que le vaccin à deux doses était extrêmement sûr et entièrement efficace. Sur les 16 adolescents infectés par COVID-19 dans l’essai, tous avaient reçu le placebo; aucun n’avait reçu le vaccin actif.

Le profil des effets secondaires chez les adolescents était similaire à celui des adolescents plus âgés et des jeunes adultes, a déclaré le Dr Bill Gruber, pédiatre et vice-président senior de Pfizer en charge des essais sur les enfants.

Bien que les adolescents souffrent généralement d’une maladie bénigne s’ils remarquent tout, ils peuvent tomber très malades et transmettre le virus à des personnes plus vulnérables, même sans savoir qu’ils sont contagieux, ont déclaré Gruber, McDonald-Pinkett et d’autres. De plus, leur vie a été extrêmement limitée par la pandémie de l’année dernière – manquer l’école en personne, les sports, les arts et la possibilité de simplement passer du temps avec des amis sans se soucier d’infecter leurs parents et grands-parents.

La FDA devrait modifier son autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech dans la semaine prochaine pour permettre aux adolescents plus jeunes de recevoir le vaccin.

Les deux autres vaccins autorisés, de Moderna et Johnson & Johnson, ne peuvent à ce jour être utilisés que chez les adultes. Moderna teste son vaccin chez les adolescents et les jeunes enfants, et J&J prévoit de mais n’a pas encore commencé des études similaires. Novavax, dont l’utilisation du vaccin n’est pas encore autorisée aux États-Unis, a également entamé des essais de stade avancé chez les adolescents.

Les vaccins ne sont autorisés que pour une utilisation d’urgence, bien que Pfizer affirme travailler avec les régulateurs pour obtenir une approbation complète. Pour ce faire, il faut franchir plus d’obstacles réglementaires, y compris disposer de données à plus long terme sur les vaccinés, ce qui n’était pas possible au début de la pandémie.

Maintenant que la FDA a approuvé les vaccins chez les jeunes adolescents, le CDC devra donner sa bénédiction.

Premièrement, un comité consultatif se réunira pour faire ses recommandations sur la question de savoir si le vaccin est suffisamment sûr et efficace pour être utilisé chez les jeunes adolescents. Aucune date n’a été fixée, bien qu’ils aient déjà une réunion prévue mercredi pour discuter des vaccins contre la rage et la dengue. Ensuite, le directeur du CDC devrait émettre une recommandation formelle d’utilisation.