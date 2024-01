“F’d Around And Discover:” Mike Florio dit que les Steelers ont fait une erreur en ne prolongeant pas Mike Tomlin avant la saison

Il y a eu des spéculations de très courte durée ces derniers jours selon lesquelles l’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, ne reviendrait pas entraîner l’équipe la saison prochaine et prendrait un an de congé comme entraîneur. Alors que Tomlin aurait dit à ses joueurs qu’il serait de retour la saison prochaine, Mike Florio de Pro Football Talk pense que les Steelers ont peut-être commis une erreur en ne signant pas de prolongation à Tomlin avant la saison 2023, l’avant-dernière année de son contrat actuel.

« Les Steelers avaient peut-être F’d dans les parages et l’ont découvert en ne le signant pas avant le début de la saison 2023. Nous connaissons l’une des règles des Steelers, règle de longue date, aucune discussion contractuelle avec qui que ce soit une fois la saison commencée. Cela les a peut-être mis un peu dans le pétrin ici, car maintenant il peut voir la ligne d’arrivée », Florio dit sur PFT Live aujourd’hui.

Pour un entraîneur-chef, la sécurité d’emploi est la chose la plus importante que vous puissiez avoir. Les Steelers sont connus pour ne pas licencier leurs entraîneurs, les laissant généralement partir après l’expiration de leur contrat, et ils n’ont eu que trois entraîneurs principaux depuis 1969. Les deux prédécesseurs de Tomlin, Chuck Noll et Bill Cowher, ont pris leur retraite, mais pour Tomlin, n’ayant pas son Le contrat prolongé plus tôt lui a peut-être donné une certaine réflexion sur la façon dont il est perçu dans les échelons supérieurs de l’organisation.

Cependant, avant la saison, le propriétaire Art Rooney II a déclaré que les Steelers obtiendraient une prolongation avec Tomlin « quand cela sera nécessaire », et a déclaré qu’il s’attendait à ce que Tomlin soit à Pittsburgh au-delà de son contrat actuel. Compte tenu des antécédents de Pittsburgh et de Tomlin, il n’y avait aucune raison réelle de croire que l’un ou l’autre irait de l’avant. Le manque de succès récent en séries éliminatoires est troublant et c’est sûrement quelque chose dont la famille Rooney est consciente et dont elle n’est probablement pas très enthousiaste, mais Tomlin est à Pittsburgh depuis 2007 et n’a jamais vraiment risqué d’être renvoyé.

Pourtant, Florio spécule que le fait de ne pas avoir de contrat en main aurait pu rendre Tomlin au moins plus conscient d’autres opportunités, en termes de « voir la ligne d’arrivée », son contrat actuel expirant après la saison 2024. Avec le retour de Tomlin la saison prochaine, l’équipe va probablement le prolonger, et Jason La Canfora a déclaré hier qu’ils voulaient faire une prolongation à long terme avec Tomlin, tandis que Florio a déclaré qu’au cours de la saison, l’équipe voulait le prolonger.

Le rapport initial de Florio est intervenu après la séquence de trois défaites consécutives de Pittsburgh, qui comprenait des défaites consécutives contre 2 à 10 équipes, il ne semble donc pas vraiment que le travail de Tomlin soit vraiment menacé. Bien sûr, s’il était frustré de ne pas obtenir un nouveau contrat, cette nouvelle se serait répandue et aurait conduit aux spéculations internes que nous avons reçues de Jay Glazer, dont Tomlin est proche, en plus d’Adam Schefter.

En fin de compte, si Tomlin obtient une prolongation cette intersaison, l’intérêt des Steelers de « fouiner et de découvrir » est plutôt discutable. Si leur « découverte » n’était qu’un tas de spéculations sur son départ, je ne pense pas vraiment que la famille Rooney ou les Steelers étaient préoccupés par le bruit extérieur. S’il y avait une réelle possibilité qu’il parte, cela ne semble plus être le cas, mais les Steelers ne vont certainement pas changer la façon dont ils font des affaires depuis des décennies pour une seule personne.

Regardez le segment complet avec Florio sur Tomlin et les Steelers ci-dessous.